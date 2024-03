per Mail teilen

Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf die Tankstelle in der Trierer Ostallee fahndet die Polizei mit Fotos nach dem Täter. Er soll Bargeld und Zigaretten erbeutet haben.

Es war ein Sonntagabend vor gut einer Woche. Kurz vor 21 Uhr: Ein maskierter Mann mit Mütze, Trainingsjacke und FFP-Maske vor dem Gesicht marschiert in die Tankstelle in der Trierer Ostallee, auch als "Blaue Lagune" bekannt. So ist es auch den Bildern einer Überwachungskamera zu sehen, die nun von der Polizei veröffentlicht wurden.

Tankstellenräuber will Geld und Zigaretten

Der Mann geht auf die Kassiererin zu. Bargeld verlangt er und sagt, dass er eine Pistole habe. So steht es im Polizeibericht. Noch bevor die Frau ihm das Geld geben kann, zieht er demnach die Waffe. Deutlich ist auf den jetzt veröffentlichten Bildern eine Pistole zu erkennen, die er auf die Frau richtet. Der Täter verlangte zudem Zigaretten - blaue "Pall Mall".

Der Unbekannte bedrohte die Kassiererin mit einer Pistole. Polizeipräsidium Trier

Mit seiner Beute soll er dann in Richtung Balduinstraße geflüchtet sein. Jetzt sucht ihn die Polizei und hofft anhand der Bilder auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Räuber soll deutsch ohne Akzent gesprochen haben

Laut Polizei handelt es sich bei dem Räuber um einen Mann mit "mitteleuropäischem Erscheinungsbild", er sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent. Er soll helle Augen haben und circa 30 bis 40 Jahre alt und größer als 1,75 Meter und korpulent sein.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei in Trier melden. Telefon: 0651/9779-2290.