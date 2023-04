Die spektakulärsten Bäume im Stadtgebiet von Trier

Seit 170 Jahren gibt es im Trierer Stadtteil Heiligkreuz einen versteckten Park mit Bäumen aus allen Kontinenten. Auf einer kleinen Fläche gibt es hier viel zu entdecken.

Karl-Josef Prüm ist Forstingenieur, Baumgutachter und Baumkontrolleur. Er kennt fast jeden Baum in der Region Trier. Mit ihm geht es auf Entdeckungsreise zu Bäumen aus aller Welt. Und die findet er in Trier im Schönstattzentrum in Heiligkreuz.

Forstingenieur Karl-Josef Prüm führt Interessierte durch den Park des Schönstattzentrums in Trier. SWR

Trierer Unternehmer legte Grundstein für Park mit den heutigen Baumriesen

Der Brauereibesitzer Anton Caspary legte den verwunschenen Park als Garten zu seinem Wohnhaus an, gleich unterhalb der Brauerei. Heute gehört er den Schönstatter Schwestern. Der Park ist tagsüber immer offen für Besucher.

Blutbuche im Zentrum

Rot steht eine Blutbuche im Zentrum des Parks und spannt ihre ausladenenden Äste über die Wiese. Der rote Farbstoff verschwindet erst im Laufe des Sommers, weiß Karl-Josef Prüm.

"Wir müssen auch in den Städten umdenken- nicht nur im Wald."

Die Städte werden immer heißer. "Wir müssen auch in den Städten umdenken-nicht nur im Wald", sagt Forstingenieur Prüm. Er fordert mehr Bäume in die Städte zu bringen, auch mediterrane Baumarten. Er sieht die Stadt Trier auf dem richtigen Weg. Auch bei dem Versuch, Wasser zurückzuhalten. "Wir müssen das Winterregenwasser durch Mulden im Boden halten", meint er.

"Wir brauchen jeden Tag einen Tag des Baumes."

Wir müssten die Bäume schützen und erhalten, fordert Prüm. "Wir brauchen jeden Tag einen Tag des Baumes". So kritisiert er, dass die Stadt Trier seit mehr als 30 Jahren über eine Baumsatzung rede, sie aber immer noch nicht verabschiedet habe.

Führung durch den Park des Schönstattzentrums in Trier- Heiligkreuz

Forstingenieur Karl-Josef Prüm führt am heutigen "Tag des Baumes" am 25. April durch den Park des Schönstattzentrums in Trier. Treffpunkt für die kostenlose Führung ist um 18 Uhr. Am Samstag, den 30.April 2023 findet im Park von 13-17 Uhr ein Kinderfest statt mit Park-Rallye, Baumklettern und Blumenpflanzen.