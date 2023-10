Nach Parlamentswahl steht Luxemburg vor Regierungswechsel

Die Ampel in Luxemburg ist abgewählt. Bei der Parlamentswahl haben die Grünen so stark verloren, dass die Ampel keine Mehrheit mehr hat. Die Christsozialen sind zurück.

Bei der Parlamentswahl am Sonntag haben die mitregierenden Grünen so starke Verluste eingefahren, dass es nicht mehr für eine Neuauflage der Dreierkoalition mit Liberalen und Sozialdemokraten reicht. Die Partei des Verkehrs- und Verteidigungsministers Francois Bausch, der mitverantwortlich für die Einführung des kostenlosen Bus- und Bahnfahrens in Luxemburg ist, dürfte sich nach der Wahl in der Opposition wiederfinden.

Koalition verliert Mehrheit

Das Ampel-Bündnis, das seit Ende 2013 unter Führung von Premierminister Xavier Bettel regierte, kam nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis auf 29 Mandate. Für eine Fortsetzung der Koalition wären aber 31 Mandate notwendig. Zuletzt hatte die Regierungskoalition eine knappe Mehrheit mit 31 von 60 Sitzen in der Abgeordnetenkammer.

Die Grünen um ihren Verkehrsminister Francois Bausch werden wohl künftig nicht mehr in Luxemburg mitregieren. Bausch ist in Deutschland für seine ehrgeizigen Verkehsprojekte bekannt. Dazu zählen auch die grenzüberschreiteneden Zugverbindungen der Luxemburger Staatsbahn CFL. dpa Bildfunk Oliver Dietze

Christsoziale stärkste Partei

Wie schon bei den letzten Wahlen wird die christsoziale CSV des langjährigen Premiers Jean-Claude Juncker Wahlsieger. Sie erreichte 21 Sitze. Dieses Mal unter ihrem Spitzenkandidaten Luc Frieden, der in der Vergangenheit bereits mehrere Ministerämter in Luxemburg inne hatte.

Der Luxemburger Politiker Luc Frieden war zuletzt bis 2013 Finanzminister. Danach verabschiedete er sich von der Politik und wechselte in die Privatwirtschaft. Jetzt ist er wieder da und könnte neuer Premier in Luxemburg werden. CSV

Durch die starken Verluste der Grünen hat die CSV gute Chancen, in einer neuen Koalition Regierungspartei zu werden.

"Die Luxemburger haben der CSV heute den klaren Auftrag gegeben, die nächste Regierung zu bilden"

Bettel "bereit, Verantwortung zu übernehmen"

Die Liberalen erzielten 14 Mandate (plus 2). Der amtierende Premierminister Xavier Bettel von den Liberalen freute sich über das gute Ergebnis für seine Partei. "Wir sind die Partei von den großen Parteien, die am meisten zugelegt hat. Ich denke, dass wir nach einem solchen Wahlergebnis bereit sein sollten, auch in einer nächsten Regierung Verantwortung zu übernehmen", sagte er vor Anhängern seiner Partei. "Die DP ist in der Verantwortung, weiterzumachen."

Die Sozialdemokraten erreichten 11 Mandate (plus 1). Die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten, Paulette Lenert, erklärte ebenfalls: "Wir sind dabei. Wir sind diskussionsbereit."

Luc Frieden hat bei einer Wahlparty seiner Partei am Abend bereits Ansprüche auf die Führung einer neuen Regierung angemeldet: "Die Luxemburger haben der CSV heute den klaren Auftrag gegeben, die nächste Regierung zu bilden." Diese Aufgabe werde er in den nächsten Stunden angehen.

Die bisherige Dreier-Koalition in Luxemburg Premierminister Xavier Bettel führt eine Dreier-Koalition aus Liberalen (DP), Sozialdemokraten (LSAP) und Grünen (Gréng) an. Das Bündnis verfügte im Parlament über eine knappe Mehrheit (31 von 60 Sitzen). Die Oppositionspartei CSV ist mit 21 Sitzen die stärkste Fraktion. Die restlichen Sitze verteilen sich auf die rechtskonservative ADR (4 Sitze), auf Piraten und Linke (jeweils 2).

Die Spitzenkandidatin der Grünen, Sam Tanson, sagte zum schlechten Ergebnis ihrer Partei: "Das war natürlich eine enorme Enttäuschung. Ich hatte gehofft, eine bessere Bilanz abzuliefern." Und der grüne Mobilitätsminister François Bausch sagte: "Das ist eine richtige Niederlage, die wir heute eingefangen haben." Viele hätten entschieden, "die Grünen als den kleinsten Teil aus der Regierung herauszusprengen". Seiner Einschätzung nach bahne sich nun eine Zweierkoalition zwischen CSV und der liberalen DP an.

Wahlsystem in Luxemburg

284.000 Wahlberechtigte waren in Luxemburg am Sonntag zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Im zweitkleinsten Land der EU mit rund 660.000 Einwohnern besteht Wahlpflicht. Die Wahlbeteiligung lag 2018 bei rund 90 Prozent. Das komplizierte Wahlsystem in Luxemburg erlaubt nicht nur die Wahl von Parteilisten, sondern auch die Stimmvergabe an einzelne Politiker unterschiedlicher Parteien. Daher dauerte die Auszählung der Stimmen bis in den späten Abend. Die Wahllokale hatten von 8 bis 14 Uhr geöffnet.