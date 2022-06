Luxemburger lassen bei Trierer Einzelhändlern die Kasse klingeln

per Mail teilen

Wegen des Nationalfeiertags in Luxemburg kamen am Donnerstag viele Menschen aus dem Großherzogtum zum Einkaufen nach Trier. Die Einzelhändler sind zufrieden.

Hohe Temperaturen und eine volle Fußgängerzone. So hatte sich die City-Initiative Trier diesen Tag vorgestellt. Zahlreiche Kunden seien aus dem Großherzogtum nach Trier gekommen, sagt der Vorsitzende der City-Initiative Patrick Sterzenbach.

"Für die Luxemburger ist es einfach schön gewesen, mal wieder einen Tag in Trier zu genießen."

Riesiger Andrang in Bekleidungsgeschäften bleibt aus

Die Einzelhändler seien zufrieden und der Umsatz höher gewesen als an normalen Werktagen. Doch durch die heißen Temperaturen hätten die luxemburgischen Feiertagskunden nicht ganz so viel Lust gehabt, sich nach Kleidung umzusehen und diese anzuprobieren, wie in anderen Jahren.

Dem Trierer Einzelhandel allgemein gehe es derzeit wieder deutlich besser als unter strengen Pandemie-Auflagen, als die Kunden sehr verhalten einkauften. Die Menschen seien froh, wieder ohne Maske shoppen zu können, so Sterzenbach.

"Ohne Maske können wir den Kunden wieder ein Lächeln zeigen. Das ist ein Riesenvorteil und die Arbeit macht so wieder mehr Spaß."

Zudem sei er froh, dass die Großregion auch über die Corona-Beschränkungen hinaus zusammengehalten habe und nicht auseinandergebrochen sei.

Das feiern die Luxemburger am 23. Juni Der Nationalfeiertag in Luxemburg gehört nach Angaben des Großherzogtums zu einem der größten Feste im Land. Ursprünglich wurde er eingeführt, um den Geburtstag des jeweiligen Großherzogs zu feiern. Es hat mit dem Geburtstag von Großherzogin Charlotte begonnen, die am 23. Januar 1896 geboren wurde. Da das Datum im Winter war, wurden die Feierlichkeiten auf den 23. Juni verschoben. Die Nachfolger behielten dieses Datum bei. Die Feierlichkeiten beginnen bereits am Vorabend des Nationalfeiertages. Highlight ist ein Fackelzug. Dabei ziehen nationale und lokale Vereine, Blaskapellen und Folkloregruppe durch die Stadt Luxemburg. Neben einem Feuerwerk gibt es in den Straßen der Hauptstadt außerdem Live-Konzerte. Am 23. Juni selbst gibt es einen offiziellen Festakt mit der großherzoglichen Familie, Konzerte sowie ein Familien-Spielfest.

Einkaufsverhalten weiterhin gehemmt

Seit dem Wegfall der Corona-Beschränkungen habe man wieder mehr Kundschaft. Dies sei aber noch nicht zu vergleichen mit der Zeit vor der Pandemie.

Das weiterhin grassierende Corona-Virus, der Ukraine-Krieg und die durch die Inflation verursachten Preissteigerungen hemmten das Einkaufsverhalten der Kundinnen und Kunden.

Kundschaft aus dem Nachbarland ist wichtig

Der Besuch der luxemburgischen Kunden habe schon in den vergangenen Monaten wieder zugenommen. Die seien sehr wichtig für die Stadt, so Sterzenbach.

Die Trierer Geschäfte würden von vielen Standbeinen am Leben gehalten. Neben Einheimischen, Touristen und Menschen aus dem Umland gehörten die Luxemburger unbedingt dazu.