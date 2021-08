per Mail teilen

Einer der mutmaßlichen Täter des versuchten Goldschatz-Raubes in Trier muss sich ab nächsten Dienstag vor dem Landgericht Trier verantworten. Das teilte das Gericht heute mit. Die Anklage wirft dem Niederländer versuchten schweren Bandendiebstahl vor. Gemeinsam mit zwei unbekannten Mittätern soll er versucht haben, die mehr als 2.600 Goldmünzen aus dem Rheinischen Landesmuseum zu stehlen. Über ein Baugerüst sollen sie sich im Oktober 2019 gewaltsam Zugang zum Museum verschafft haben. Als die Alarmanlage ausgelöst wurde und die Polizei am Museum ankam, sollen die Täter geflüchtet sein. Die Ermittler überführten den jetzt Angeklagten durch eine DNA-Spur am Tatort.