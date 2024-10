Ein Zeuge hatte am Montagabend die Polizei informiert. Hintergrund könnte ein Streit um den Nahostkonflikt gewesen sein. Es läuft ein Sondereinsatz.

Der Zeuge hatte laut Polizei angegeben, dass die beiden Gruppen im Bereich Trier-Nord oder Messegelände aufeinander treffen könnte. Es handle sich um eine "geplante Auseinandersetzung" von Männern mit syrischem und libanesischem Hintergrund.

Eine Polizeistreife traf gegen 20:30 Uhr auf dem Parkplatz Messegelände tatsächlich auf eine Gruppe von bis zu 15 Autos. Als die Fahrer den Streifenwagen erkannten, seien sie alle über die Konrad-Adenauer-Brücke zum Moselufer in Richtung Trier-Nord beziehungsweise in die Innenstadt geflüchtet. Ein Auto aus der Gruppe konnte jedoch angehalten werden.

Polizei findet Waffen im Auto

In dem Auto saßen laut Polizei Männer, die "offensichtlich syrisch stämmig waren". Wie viele, sagte die Polizei nicht. Die Beamten fanden mehrere Hieb- und Stichwaffen, "von Messern bis hin zu einer Eisenstange", heißt es im Polizeibericht.

Ab 20:45 Uhr verstärkte die Polizei dann die Fahndung nach den anderen Männern aus der Gruppe. Sie kontrollierte die ganze Nacht über Fahrzeuge im Stadtbereich, um mögliche Teilnehmer an der geplanten Auseinandersetzung zu finden. Unter den Kontrollierten waren mehrere Männer, die offenbar zu den Verabredeten gehören, "durchweg mit Migrationshintergrund aus dem arabischen Raum". Auch bei diesen Männern wurden Schlag- und Stichwaffen sichergestellt.

Zeugen für Treffen der rivalisierenden Gruppen gesucht

Die Männer bekamen alle ein Aufenthaltsverbot für die Stadt Trier, außerdem ermittelt die Polizei jetzt gegen sie. Zeugen, die Hinweise auf das geplante Treffen haben oder ein Treffen von potentiellen Teilnehmern beobachtet haben, sollen sich mit der Polizei Trier unter der Nummer 0651/97795210 in Verbindung setzen.

Nahostkonflikt soll den Streit ausgelöst haben

Die Polizei vermutet, dass Anlass für das geplante Treffen ein Streit am Sonntagabend sein könnte: Gegen 23:15 Uhr waren auf dem Stockplatz in Trier ein syrischer Staatsangehöriger und eine kleine Gruppe von Männern aneinandergeraten, die aus dem Libanon stammen. Auslöser der Anfeindungen war mutmaßlich der aktuelle Nahostkonflikt, so die Polizei. Der Streit eskalierte, dem Syrer wurde ein Gegenstand an den Kopf geschlagen. Der Mann musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.