Stieftochter missbraucht: Eifeler legt Geständnis vor Trierer Landgericht ab

Im Prozess wegen sexuellen Missbrauchs seiner Stieftochter hat der Angeklagte vor dem Trierer Landgericht gestanden. Er gab zu, sich an der Jugendlichen vergangen zu haben.

Dem Geständnis war ein sogenanntes Rechtsgespräch zwischen dem Gericht, der Staatsanwaltschaft und dem Anwalt des Angeklagten vorausgegangen. Für den Fall eines vollen Geständnisses wurde dem 66-Jährigen eine Strafe zwischen drei und dreieinhalb Jahren Haft zugesichert. Daraufhin gab der Angeklagte den Missbrauch des Mädchens im Sinne der Anklage zu. Der Mann mit den halblangen grauen Haaren, grauem Bart und Brille ergriff nicht selbst das Wort, sondern überließ das seinem Anwalt.

Mehr als 140 Taten

Bei dem Angeklagten aus dem Vulkaneifelkreis handelt sich um den Stiefvater des Opfers. Zwischen Anfang 1999 und September 2002 hatte er sich laut Anklage mehr als 140 Mal an der Jugendlichen vergangen. Dabei sei es auch vielfach zum Geschlechtsverkehr gekommen. Dabei hatte der Angeklagte sich unter anderem an dem Mädchen vergangen, als die Mutter längere Zeit im Krankenhaus war. Der heute 66-Jährige ist von der Mutter des damals jugendlichen Mädchens geschieden.

Stiefvater missbrauchte Tochter schon im Kindesalter

Der Missbrauch hatte begonnen, als das Mädchen 13 Jahre alt war und damit juristisch noch ein Kind. Später sei es dann zu regelmäßigen Missbrauchstaten gekommen, heißt es in der Anklageschrift. Das heute 37 Jahre alte Opfer schilderte unter Tränen die Folgen der Tat. Sie lebe ihr Leben damit, sagte sie in ihrer Aussage. "Ich habe versucht zu vergessen, aber es geht halt nicht", so die junge Frau. Noch heute leide sie unter Alpträumen.

Neues Gutachten attestiert Verhandlungsfähigkeit

Der Prozess sollte bereits im Jahr 2008 verhandelt werden. Damals wurde bei dem Angeklagten nach Angaben einer Sprecherin des Landgerichts Verhandlungsunfähigkeit festgestellt. Was genau der Grund dafür war, wurde nicht mitgeteilt. Erst ein neues Gutachten aus dem vergangenen Jahr kam zu dem Ergebnis, dass jetzt gegen den Mann verhandelt werden kann.

Angeklagter wird vorgeführt

Der Prozess wäre am Dienstag beinahe noch geplatzt, weil der Angeklagte, der sich auf freiem Fuß befindet, nicht erschienen war. Das Gericht ließ ihn daraufhin von der Polizei in Gerolstein abholen. Gegen Mittag wurde er dann beim Prozess vorgeführt, die Verhandlung konnte mit mehr als zweistündiger Verspätung beginnen.