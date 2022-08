Über 500 Missbrauchsopfer - doch Bistum Trier kümmert sich zu wenig

Paul Krischer wurde 1954 Kaplan in einem Ort im Bereich des Bistums Trier und erteilte bald Religionsunterricht - obwohl er selbst wegen seiner offenbar pädophilen Neigungen Bedenken äußerte, so stellt es der Zwischenbericht dar. Es sei also durchaus möglich, dass die Verantwortlichen des Bistums schon 1954 von sexuellen Neigungen zu Kinder und Jugendlichen Krischers wussten.

Als Heimleiter einer Staatlichen Aufbauschule hat Krischer dann laut Kommission zwischen 1958 und 1959 nachweislich wiederholt sieben Oberklassenschüler sexuell missbraucht. Als 1959 ein Haftbefehl gegen Krischer erlassen wurde, dieser aber nicht mehr auffindbar war, habe das Bistum gegenüber der Koblenzer Oberstaatsanwaltschaft Informationen zu ihm zurückgehalten. Die Akten legten nahe, "dass das Bistum die Staatsanwaltschaft bewusst hinters Licht geführt hat."

Offenbar wusste das Bistum, dass Krischer sich nach Wien abgesetzt hatte. In einem Schreiben an den Wiener Generalvikar habe der damalige Bischof Wehr aber mitgeteilt, Krischer könne wieder in der Seelsorge arbeiten.

Schließlich ging Krischer nach Paraguay und auch davon schien das Bistum Trier laut Kommission gewusst zu haben. Sie hält es für wahrscheinlich, dass er dort erneut Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht hat.

Krischer starb 1997 in Paraguay und das Bistum hatte bis dahin weiterhin regelmäßig Kontakt zu ihm über Briefe, so der Bericht. Die Unabhängige Aufarbeitungskommission sieht in diesem Fall ein Beispiel dafür, dass das Bistum Trier das Schicksal der Missbrauchsopfer nicht beachtet hat und stattdessen darauf bedacht war, das Ansehen der Kirche reinzuhalten.