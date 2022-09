Misshandelt im Hunsrücker Kinderheim

Jahrzehntelang haben Nonnen in einem Erholungsheim in Langweiler wohl sogenannte Verschickungskinder misshandelt. Eine Betroffene erzählt nach 50 Jahren erstmals ihre Geschichte.

Die erste Fahrt mit dem eigenen Auto bleibt vielen Menschen im Gedächtnis. Und so war es auch bei Monika Kilburg.

Allerdings verbindet die heute 64-Jährige keine schöne Erinnerung an ihre erste Autofahrt. Sie fuhr damals nämlich nach Langweiler (Landkreis Birkenfeld), wo sie als Kind von Nonnen misshandelt und gedemütigt wurde, wie sie erzählt.

"Ich bin ausgestiegen bei diesem Kloster, und habe mehrmals gegen die Mauern getreten, um den Frust rauszulassen."

Geprügelt, erniedrigt und zum Essen gezwungen

Fast 50 Jahre ist das nun her. Öffentlich gesprochen hat Monika Kilburg aus Wintrich an der Mosel aber noch immer nicht über das, was in Langweiler passiert sei. Nun bricht sie ihr Schweigen.

Kilburg war ein sogenanntes Verschickungskind. Sie war gerade acht Jahre alt als ihre Eltern entschieden, sie über die Sommerferien 1966 im Kindererholungsheim Marienhöh unterzubringen. Doch Erholung fand sie bei den Marienschwestern, einem katholischen Orden, keine.

Schöner Schein: Postkarten sollten vermitteln, dass die Kinder im Marienhöh eine gute Zeit hätten. SWR Christian Altmayer

Sechs Wochen lang hätten die Nonnen sie und die anderen Kinder geschlagen, erniedrigt und zum Essen gezwungen. Und jede Herzlichkeit und menschliche Wärme vermissen lassen.

Nach dem Erbrechen mussten Kinder weiteressen

"Schlimm waren die Mahlzeiten", erzählt Kilburg. Morgens und Abends gab es Schmalzbrote, mittags Kartoffeln mit Specksoße - jeden Tag.

"Wir sollten zunehmen", sagt die Wintricherin, die für ihr Alter sehr groß und dürr war. Wer nichts mehr schaffte, sei zum weiter essen gedrängt worden.

Dünne Kinder wurden bis in die 1980er-Jahre häufig in Kinderheime geschickt, wo sie zunehmen sollten. Dies sollte der Gesundheit dienen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Christoph Sandig Privatfoto

"Viele haben sich damals über den Tisch erbrochen und mussten trotzdem die Teller leer machen."

Nächtliche Schläge gegen das Daumenlutschen

Auch nachts habe sie in Langweiler keine Ruhe finden können. "Wir durften nicht weinen, wir durften nicht aufstehen, und ich war zu der Zeit noch Daumenlutscher", erinnert sich die heute 64-Jährige: "Das wollten sie mir abgewöhnen."

Also weckten die Nonnen das achtjährige Mädchen, strahlten ihr mit der Taschenlampe ins Gesicht und nahmen sie mit in den Waschraum. "Dort gab es mit dem Stock dann Schläge auf die Hände", sagt Kilburg.

Das Daumenlutschen konnten die Nonnen ihr so nicht austreiben. Vielmehr hätten die Schläge sie traumatisiert: "Ich war zum Bettnässer geworden, hatte Alpträume und Angst im Dunkeln zu schlafen."

Kalte Dusche als Bestrafung

Was Kilburg erzählt, ist kein Einzelfall. Allein im sogenannten Kindererholungsheim Marienhöhe dürften über die Jahrzehnte Dutzende Kinder misshandelt worden sein.

So auch Bettina Hayer, die 1965 mit ihrer Schwester in Langweiler war: "Wir erlebten wie ein Kind an unserem Tisch, dass ein Problem mit dem Aufessen hatte, immer wieder in den Keller gezerrt und kalt abgeduscht wurde."

"Meine Schwester und ich sagen uns immer wieder, was für ein Glück es war, dass wir zusammen und nicht alleine dort waren."

Bistum Trier liegen keine Informationen vor

Etliche weitere Fälle von Gewalt und Missbrauch in kirchlichen Heimen sind aus der gesamten Bundesrepublik bekannt.

Auch beim Bistum Trier heißt es dazu auf SWR-Anfrage: "Generell lässt sich sagen, dass bundesweit verschiedentlich Vorwürfe von heute Erwachsenen, die ab der Nachkriegszeit in Heimen waren, erhoben werden."

Zu dem konkreten Fall allerdings lägen in Trier keine Informationen vor. Denn die Marienschwestern sind ein Orden päpstlichen Rechts und unterstehen daher auch nicht dem Bischöflichen Stuhl.

Sechs Wochen haben Leben verändert

Immerhin: Sexuelle Übergriffe habe Kilburg in Langweiler weder erlebt noch beobachtet. Dennoch hätten diese sechs Wochen ihr Leben verändert.

Monika Kilburg ist als Kind im Erholungsheim Langweiler misshandelt worden. SWR Christian Altmayer

Dass der Anblick von Nonnen sie wütend mache, sei die eine Sache. Doch lange war es ihr auch schwergefallen, Vertrauen zu fassen, sagt sie. Auch weil ihr als Kind nicht mal ihre Eltern geglaubt hätten.

"Es war damals einfach so, dass Pastöre und Nonnen angeblich immer die Wahrheit sagten und wir Kinder hatten den Mund zu halten, wenn Erwachsene reden."

Betroffene will Leidensgenossinnen Mut machen

Lange habe sie sich niemanden mehr anvertraut. Dass sie nun ihr Schweigen breche, habe auch den Grund, dass sie anderen Betroffenen Mut machen wolle, ihre Geschichte zu erzählen.

Kilburg selbst hat einen persönlichen Abschluss gefunden. Vor ein paar Jahren ist sie erneut die Serpentinen des Hunsrücks hochgefahren, um das frühere Kloster Marienhöh zu besuchen.

Kloster ist heute ein Hotel

Heute ist in den alten Klostermauern allerdings kein Kinderheim mehr untergebracht, sondern ein Luxushotel.

Heute beherbgergt das ehemalige Kloster Marienhöh in Langweiler ein Luxushotel. Früher war es ein Kindererholungsheim. SWR Christian Altmayer

Statt Kartoffeln in Specksoße wird jetzt ein Vier-Gänge-Menü serviert. Statt in einem Hochbett schlafen Gäste jetzt in einer Suite. So auch Monika Kilburg.

Die Geschichte des Klosters Marienhöh Das Kloster Marienhöh wurde 1920 errichtet. 1951 hat dann der Orden der katholischen Marienschwestern von der unbefleckten Empfängnis dort ein sogenanntes Kindererholungsheim eingerichtet. 1988 wurde das Gebäude dann zu einem Kurort für Senioren umgebaut und 2002 ganz von den Marienschwestern aufgegeben. Der Orden fand keinen Nachwuchs mehr, die verbliebenen Nonnen zogen nach einem letzten Gottesdienst 2004 nach Cochem und Treis-Karden an der Mosel. Ende 2004 erwarb die private Immobiliengesellschaft BonnVisio das Kloster, um dort ein Luxushotel zu realisieren. Am 1. Mai 2009 eröffnete das Marienhöh als Golf-, Wander- und Familien-Hotel.

Marienschwestern äußern sich nicht

"Ich bin bewusst alleine hin, um dort zu übernachten, weil ich nicht wusste, ob ich es ertrage", sagt sie: "Aber tatsächlich war es für mich jetzt schön zu sehen, was daraus geworden ist."

Dieser Besuch habe ihr geholfen, das Erlebte zu verarbeiten: "Das Leben ist Veränderung, und ich bin einfach froh, dass sie jetzt dort keine Kinder mehr quälen."

Ob der Orden inzwischen eine Aufarbeitung der Fälle angestoßen hat, ist unklar. Das Bistum Trier wäre laut einer Pressesprecherin gegebenenfalls bereit, zu unterstützen. Auf eine Anfrage des SWR haben die Marienschwestern nicht reagiert.