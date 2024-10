Zum Astronomietag am 19. Oktober ist nicht nur der Saturn besonders gut zu sehen. Sondern auch ein Komet mit unaussprechlichem Namen. Auch an der Sternwarte Hoher List in der Vulkaneifel.

Wer an diesem Wochenende in der Region Trier einen Blick auf ein paar Himmelsphänomene erhaschen möchte, der muss abends ein bisschen länger aufbleiben: "Bis 22 oder 23 Uhr sollte man sich schon gedulden und ausharren", sagt Uli Klein von der Astronomischen Vereinigung Vulkaneifel am Hohen List (AVV).

Wenn man dann in Richtung Osten oder Südosten schaut, kann man ihn erspähen, den Saturn. Der Planet selbst ist durch sein helles Licht schon mit bloßem Auge gut sehen. Um auch seine Ringe noch zu erkennen, braucht man aber ein Teleskop, sagt der Astronom: "Dazu reicht ein normales Amateurgerät mit einer Brennweite von 800 bis 1000 Millimetern. Der Saturn ist übrigens auch etwas für Frühaufsteher, da ist er auch zu sehen."

Astronomietag in Deutschland Der internationale Tag der Astronomie wird zwar im Mai gefeiert. In Deutschland feiert aber die Vereinigung der Sternfreunde seit 2003 zusätzlich den Astronomietag, mittlerweile im Herbst. Denn da sind nach Angaben der Vereinigung die Planeten besser zu sehen. An diesem Tag laden in ganz Deutschland und der Schweiz Sternwarten, Vereine, Planetarien, Forschungsinstitute, Museen, Schulen und einzelne Amateurastronomen zu ihren Veranstaltungen ein. Damit jeder einmal den Sternenhimmel live erleben kann, so die Vereinigung. 2024 findet am gleichen Tag zusätzlich die Lange Nacht der Astronomie der Stiftung Planetarium Berlin und der Astronomischen Gesellschaft statt. Dabei werden zum Beispiel in einem Livestream verschiedene astronomische Einrichtungen in Deutschland vorgestellt.

Zwar sei der Saturn im Moment im Verhältnis zur Erde so geneigt, dass seine Ringe nur als ganz dünner Strich zu sehen sind. Dennoch lohnt es sich gerade jetzt im Oktober, danach Ausschau zu halten, sagt Klein: "Die Erde steht in der Mitte, auf der einen Seite die Sonne und auf der anderen Seite die Planeten. Dadurch kann man die Planeten besonders gut sehen."

Komet rechtzeitig zum Astronomietag zu sehen

Und weil das gerade jetzt im Herbst so ist, findet am Samstag, dem 19. Oktober, der deutsche Astronomietag statt. Auch die AVV beteiligt sich mit einer Veranstaltung daran und will Interessierten einen Einblick in die Astronomie geben. Und die haben Glück: Denn ausgerechnet jetzt ist auch ein anderer Himmelskörper zu sehen - der Komet C2023-A3, auch Tsuchinshan-ATLAS genannt.

Wenn das Wetter passt, dann sollte man das Kerlchen ganz gut sehen können.

Der Komet C2023-A3, auch als Tsuchinshan-Atlas bekannt, ist jetzt im Oktober mit bloßem Auge am Abendhimmel zu sehen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/NASA/JSC | Matthew Dominick

Der ist im Januar 2023 von einem chinesischen Astronomen entdeckt worden, nach dem er benannt wurde. Weil der Supermond Richtung Wochenende wieder abnimmt, so Klein, bestehe eine gute Chance, wenn man tief im Norden in den Himmel schaut: "Wenn das Wetter passt, dann sollte man das Kerlchen ganz gut sehen können." Und zwar auch da mit bloßem Auge.

Auch Siebengestirn zeigt sich

Auch damit ist es noch nicht genug mit dem, was sich jetzt so am Abendhimmel zeigt. Denn die Plejaden, ein kleiner Sternhaufen, zeigen sich in der Nähe des Mondes: "Früher war es so, wenn man dieses sogenannte Siebengestirn am Abendhimmel sah, wussten die Bauern, dass es Zeit ist, das Vieh von der Weide in den Stall zu bringen." Denn sie haben den Winter angekündigt. "Zusätzlich sind sie auch noch ganz hübsch anzuschauen."

Am Observatorium Hoher List in Schalkenmehren in der Vulkaneifel kann man am Wochenende gleich drei Himmelsphänomene beobachten. SWR Anna-Carina Blessmann

Astronomietag am Hohen List

Darüber hinaus hat die AVV am Hohen List für Samstag ein großes Programm ausgerollt, berichtet Klein: Es beginnt am Nachmittag mit einer Wanderung. In der Nähe des Hohen Lists gibt es nämlich einen Astro-Wanderweg mit verschiedenen Stationen. Dort werden Wissenschaftler über die Entstehung der Erde und über vulkanische Aktivität informieren.

Am Astronomietag können Interessierte an der Sternwarte Hoher List unter anderem einen Blick durch das große Ein-Meter-Teleskop werfen. SWR Anna-Carina Blessmann

Am Abend können Besucher dann einen Blick durch das große Ein-Meter-Teleskop werfen. Seit Kurzem betreibt auch eine Gruppe von Schülern aus Lahnstein ein Teleskop am Observatorium: "Das ist ein ganz neues Teleskop, gerade erst eingerichtet. Das wird da sozusagen eingeweiht."

Im Lehrraum der Sternwarte am Hohen List gibt es Exponate, die die Himmelsmechanik erklären. SWR Anna-Carina Blessmann

Besonderes Teleskop zu besichtigen

Neben einem Vortrag über Saturn, Mond, Plejaden und das Sonnenspektrum können Interessierte die historische Instrumentensammlung besichtigen und auch den Lehrraum. Die Exponate dort erläutern die Himmelsmechanik, sagt Klein.

Im Observatorium in Schalkenmehren gibt es auch eine Sammlung historischer Instrumente. SWR Anna-Carina Blessmann

Und er hat noch einen besonderen Tipp. Auch der sogenannte Bonner Doppelrefraktor kann nämlich am Samstag besichtigt werden. Das 1899 gebaute Teleskop stand zunächst in der Uni Bonn, bevor es in den 1960er Jahren nach Schalkenmehren kam.

Indem man die Aufnahmen des Teleskops über Jahrzehnte genau verglich, konnten die Bewegungen der Sterne in etwa 30 wissenschaftlichen Arbeiten untersucht werden, sagt Klein: "Ein historisch äußerst wichtiges Instrument, also. Die Gelegenheit, das zu sehen, gibt es nicht so oft."