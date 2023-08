Unbekannte haben das Hinweisschild mit der Aufschrift „Hochmoselbrücke“ an der B 50 neu in Fahrtrichtung Wittlich gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, war das Schild an zwei Metallpfosten angebracht. Der Schaden liege bei ungefähr 500 Euro .Es werden Zeugen gesucht.