In Schuld bei Adenau in der Eifel sind in der Nacht wegen Überflutungen und Dauerregen sechs Häuser eingestürzt. Nach Angaben der Polizei werden derzeit etwa 30 Menschen vermisst.

25 weitere Häuser seien ebenfalls instabil und drohten einzustürzen. Die Lage in Schuld sei unübersichtlich, so ein Sprecher der Polizei in Koblenz. Wie viele Menschen genau vermisst würden, sei noch unklar.

Auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist die Situation wegen des Hochwassers extrem gefährlich. Nach Angaben eines Sprechers des Eifelkreises sitzen in Waxweiler fünf Leute in einem Haus fest, das komplett von Wasser umgeben ist. Die Lage sei sehr dramatisch. Die Rettungskräfte könnten das Haus auch mit Booten nicht mehr erreichen. Derzeit warte man auf die Hilfe der Luftrettung.

In Messerich in der Eifel sind nach Angaben des Kreises zwei Helfer des technischen Hilfswerks von den Fluten eingeschlossen. Sie seien auf dem Weg zu einem Rettungseinsatz, müssten jetzt aber auf dem Dach ihres Autos auf Hilfe warten. Weil die Strömung der Nims derzeit so stark ist, seien bisher alle Versuche sie zu retten gescheitert. Es bestünde Lebensgefahr. Die Nims, die normalerweise zwei Meter breit ist, ist nach Angaben eines Sprechers mittlerweile 200 Meter breit.

In Altenahr im Kreis Ahrweiler seien Bewohner auf die Dächer ihrer Wohnhäuser geflüchtet. In Bad Neuenahr-Ahrweiler ist ein Großteil der Innenstadt überflutet. Der Kreis Ahrweiler hat den Katastrophenfall ausgerufen. Dort soll die Bundeswehr die Einsatzkräfte unterstützen. In Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig und Bad Bodendorf sind alle Häuser im Umkreis von 50 Metern links und rechts der Ahr evakuiert worden. Der Kreis hat nach eigenen Angaben Notunterkünfte eingerichtet.

Sämtliche Brücken im Stadtgebiet von Bad Neuenahr-Ahrweiler sind gesperrt und dürften nicht betreten werden. Auch die Stadt Mayen ist stark von den starken Regenfällen betroffen. Dort ist die Nette über die Ufer getreten, Boote konnte die Feuerwehr bis zum späten Abend wegen der starken Strömung nicht einsetzen. Feuerwehr, DRK, Polizei und THW in Mayen haben die Menschen aufgerufen, die Einsatzorte zu meiden. Es bestehe Lebensgefahr. Unter anderem seien Kanaldeckel entfernt