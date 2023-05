Das lange Pfingstwochenende steht vor der Tür. Um etwas zu erleben, muss man gar nicht weit fahren. Ob Action, Weingenuss oder Kultur: Die Region Trier hat so einiges zu bieten.

Plätscherndes Wasser, Natur pur und eine kühle Erfrischung gibt es beim Dreimühlen-Wasserfall bei Nohn. Aufgrund seiner drei Quellzuflüsse gilt er als ein besonderes Naturerlebnis der Eifel, das Naturfreunde gerne besuchen.

Der Wakepark-Triolago in Riol bietet die Möglichkeit sich bei Aktivitäten wie Wasserski oder Wakeboarden ordentlich auszupowern. Und wer danach Lust auf mehr hat, kann im Waterchimp Triolago übers Wasser klettern. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Wer es etwas gemütlicher angehen will, der ist beim Tretbootfahren, Fußballgolfen oder auf der Allwetterrodelbahn rund um den Freizeitsee Triolago genau richtig. An Pfingstsonntag und -montag sind die Parks und Aktivitäten rund um den See zwischen 12 und 18 Uhr geöffnet. Wakeboarden kann man sogar bis Sonnenuntergang.

Der See Triolago ist ein beliebetes Ziel für Wassersport. Verein Römische Weinstraße e.V., Andreas Scholer

Ab ins Grüne zum Durchatmen und Abschalten: Dazu lädt das Erholungsgebiet Pflanzengarten Hermeskeil ein. Neben dem Hermeskeiler Naturerkundungspfad mit Informationen rund um die Tier- und Pflanzenwelt, kann auf vier Pfaden durch das Erholungsgebiet die Natur erkundet und probiert werden. So folgt man auf dem fünf Kilometer langen Bienenpfad den Tieren durch den Naschgarten, vorbei an Bäumen und Sträuchern mit heimischem Obst. Und hier ist Naschen erlaubt. Wer sich nach dem Toben auf dem angrenzenden Waldspielplatz stärken möchte, kann hierfür die Grillstelle an der Pfadfinderhütte nutzen.

Neben dem Waldspielplatz und dem Bienenpfad gibt es auch den Biber-, Legionärs- und den Naturerkundungspfad zu entdecken. Nationalparverbandsgemeinde Hermeskeil

An der Mosel kann man am Pfingstwochenende gleich bei mehreren Veranstaltungen einen guten Tropfen Moselwein genießen. So bei der kulinarischen Pfingst-Wein-Wanderung auf einem der Rundwanderwege bei Zell. Der Weg führt entlang der engsten Moselschleife und durch Weinbergssteillagen. Ein Highlight ist außerdem die Aussicht auf die Mosel von der Marienburg und dem Prinzenkopf-Aussichtsturm. Gewandert wird am Pfingstsonntag ab 10 bis 17 Uhr. Mehrere Winzer sorgen mit ihren Weinständen auf der 10 Kilometer langen Route für Verpflegung und natürlich – den passenden Wein.

Zur Pfingst-Wein-Wanderung kann kommen wer Lust hat. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Mosellandtouristik, Inge Faust

Den gibt es auch am Pfingstsonntag beim diesjährigen Ruwertaler Frühling in den Weinbergen zwischen Mertesdorf und Kasel. Ab 12 Uhr präsentieren die 13 Winzer ihre Weine auf der Weinmeile mit passendem Panoramablick über das Tal.

Der Ruwertaler Frühling gehört zu einer gern gepflegten Tradition in der Region. Mosellandtouristik, C. Heinen

Wen es über das Pfingstwochenende nicht zur Wasseraction lockt, der schwingt sich vielleicht aufs Fahrrad oder Mountainbike und testet einen der zahlreichen Radwege in der Region. Wie der Ruwer-Hochwald-Radweg. Auf der 48 Kilometer langen Tour begibt man sich von Ruwer über Waldrach und Kell am See auf die Spuren der Hochwaldbahn. Dabei führt die Radstrecke fast vollständig über die Trasse der ehemaligen Ruwer-Bahn. Die Streck eignet sich vor allem für Familie, die in etwa vier Stunden für die Strecke einplanen sollten.

Mit dem Fahrrad lassen sich auf ausgeschilderten Radwegen aussichtsreiche Landschaften, eine ehemalige Bahnstrecke und einsame Wälder entdecken. Nationalparkverbandsgemeinde Hermeskeil

Am Pfingstwochenende wird in Konz alte Handwerkskunst zum Leben erweckt. Und zwar beim 4. Tuchmarkt im Freilichtmuseum Roscheider Hof, wo Freunde der Textilkunst auf ihre Kosten kommen. Mehrere Händler präsentieren in der atmosphärischen Kulisse des Freilichtmuseums ihre Kunst und inspirieren für neue Hobbys. Der Markt startet am Samstag und geht bis einschließlich Dienstag, täglich von 10 bis 18 Uhr.

Im Hof des Open-Air-Museums bauen die Künstler ihre Stände auf. Saar-Obermosel-Touristik e.V., Richard Seer

Gemeinsam mit Willy Wurzel kann die gesamte Familie auf Entdeckungstour im Zauberwald und auf der Wiesenwelt rund um den Hambacher Felsen gehen. Auf einer Strecke von 4,6 Kilometern erwarten die Teilnehmer 20 unterschiedliche Mitmach-Stationen zum Erkunden der Tier- und Pflanzenwelt. Die neue Wiesenwelt wurde gemeinsam mit dem Naturpark Saar-Hunsrück entwickelt und kann jederzeit genutzt werden. Es wird empfohlen, einen halben Tag für Willy Wurzels Natur-Erlebnis einzuplanen.