Nach Frasers-Ansiedlung: Sorge um krebserregende Stoffe auf dem Flugplatz Bitburg

Was sind Perfluorierte Tenside?

Perfluorierte Tenside sind jahrelang als Beschichtungsmittel zum Einsatz gekommen, weil sie fett-, wasser- und schmutzabweisend sind. Auf den Flugplätzen Bitburg, Spangdahlem und auch dem Flughafen Hahn sind sie vor allem durch Löschschaum in die Umwelt geraten. Bei Bränden oder Übungen wurden Mittel, die PFT enthalten, teils in großen Mengen versprüht. Sie sickerten daher in Boden und Grundwasser.

Bedenklich ist das, weil einige der Stoffe gesundheitsschädlich sind. Forscher haben einen Zusammenhang zwischen der PFT-Konzentration im Blut und diversen Krankheiten nachgewiesen, zum Beispiel erhöhte Blutfettwerte, Herzprobleme, Schilddrüsenerkrankungen und Krebs.