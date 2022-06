Flughafen Hahn an SWIFT CONJOY verkauft

per Mail teilen

Der insolvente Hunsrück-Flughafen Hahn ist verkauft. Alle Beschäftigten sollen ihren Job behalten. Die neuen Eigentümer kündigten an, zu investieren und den Airport auszubauen.

Wie der Flughafen mitteilte, wurde der Geschäftsbetrieb an die SWIFT CONJOY GmbH mit Sitz in Frankfurt verkauft. Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden vom neuen Eigentümer übernommen. Nach früheren Angaben sind es ungefähr 430 Beschäftigte.

Bevor der Vertrag vollzogen werde, müssten noch einige Bedingungen erfüllt werden. Sowohl Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner als auch der neue Eigentümer gehen davon aus, dass dies zeitnah geschieht. Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Neuer Investor will Arbeitsplätze schaffen

"Wir freuen uns sehr, dass das Bieterverfahren erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Der Flugbetrieb wird bis zum Eintritt der vertraglichen Bedingungen im Rahmen des Insolvenzverfahrens und dann von der Erwerberin fortgeführt", sagte Plathner.

Die Geschäftsführer von SWIFT CONJOY, Tobias Steyer und Martin Mansell, kündigten an, "den Passagier- und Frachtflugbetrieb am Hahn fortzuführen und umfangreich auszubauen. Dazu gehören auch Investitionen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in der Region".

Das sind die neuen Eigentümer des Flughafen Hahn Die SWIFT CONJOY GmbH ist ein Zusammenschluss von CIP - CONJOY Investment Partners und der Multi-Family-Office SWIFT Holding (SWIFT Group). Der Sitz der GmbH ist in Frankfurt. Der Zusammenschluss bildet ein Konsortium, um in den Flughafen Frankfurt-Hahn zu investieren. CONJOY wurde 2021 von englischen und australischen Unternehmern gegründet und beschreibt sich als erfahren "in den Branchen Luftfahrt, Flughäfen, Reise und Retail". SWIFT hat nach eigenen Angaben "internationale Expertise und langjährige Erfahrung im Bereich Immobilien- und Finanzierungsstrukturierung sowie Infrastrukturentwicklung".

Der einstige US-Militärflughafen mit einer seltenen Nachtfluggenehmigung im eher strukturschwachen Hunsrück, der aus Marketinggründen Flughafen Frankfurt-Hahn heißt, hatte im Oktober 2021 Insolvenz angemeldet. Dem Flughafenverband ADV zufolge ging der Hahn-Frachtumschlag von Januar bis Mai 2022 gemessen am Vorjahreszeitraum noch zurück.

Die Zahl der Passagiere schoss dagegen nach der Aufhebung von Corona-Beschränkungen extrem in die Höhe, lag aber noch merklich unter dem Wert der ersten fünf Monate 2019 vor der Pandemie. Laut der Internetseite des Flughafens wird derzeit Personal für etliche Bereiche vom Bodenverkehrsdienst über die eigene Feuerwehr bis hin zum Duty-free-Shop gesucht.

2016 hatte sich die Landesregierung von Rheinland-Pfalz von der mutmaßlich betrügerischen chinesischen Firma Shanghai Yiqian Trading bei einem ersten Verkaufsversuch der 82,5 Prozent an der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH über den Tisch ziehen lassen. Erst im letzten Moment zog die Regierung die Reißleine und rettete so viel Steuergeld.

Ein Jahr später erwarb der inzwischen ebenfalls angeschlagene chinesische Konzern HNA für rund 15 Millionen Euro 82,5 Prozent des Flughafens vom Land Rheinland-Pfalz. Hessen hält noch 17,5 Prozent.