Dorfhühner in Bleckhausen sind ausgezeichnet

Eigene Hühner und Bienen versorgen Bleckhausen in der Eifel mit Eiern und Honig. Für diese und mehr nachhaltige Aktionen hat das Dorf den "Kommune schafft Zukunft"-Preis bekommen.

Rheinländer, das Bielefelder Kennhuhn oder Welsumer - diese Hühnerrassen im kleinen Dorf Bleckhausen in der Vulkaneifel gehören allen. Alle im Dorf kümmern sich seit rund zwei Jahren um die Tiere in einem Gehege auf dem sogenannten Mehrgenerationenplatz.

Alle werden dafür mit frischen Eiern versorgt. Und das ist so nachhaltig, dass der Städte- und Gemeindebund Rheinland-Pfalz die Gemeinde dafür in der Kategorie "Nachhaltigkeit" mit dem "Kommune schafft Zukunft"-Preis ausgezeichnet hat.

Kontakt zwischen Mensch und Tier durch Hühner-Projekt

Denn Ziel des Dorfhühner-Projektes sei es auch, Jung und Alt den verantwortungsvollen Umgang mit Tieren beizubringen. Und die Abläufe, die es braucht, um ein gesundes Lebensmittel herzustellen. Das soll die Wertschätzung für tierische Produkte steigern und den Kontakt zwischen Mensch und Tier wiederbeleben, hieß es in der Bewerbung der Gemeinde um den Preis.

Nach Angaben des Gemeinde- und Städtebunds ist das Projekt schon über die Ortsgrenzen hinaus bekannt: Regelmäßig besuchen Kita-Kinder des Nachbarortes die Dorfhühner, um den artgerechten Umgang mit ihnen spielerisch zu lernen. Ältere Dorfbewohner würden dann auch den jüngeren erzählen, wie sie früher selbst Hühner gehalten haben.

Nachhaltig mit Bienen, Obstwiesen und Weihnachtsbäumen

Auch sonst sind die knapp 300 Bleckhausener nachhaltig unterwegs: Auf dem Mehrgenerationenplatz wurden zuletzt Dorfbienen angesiedelt. Diese liefern nicht nur Honig und bestäuben die Obstbäume. Sie sollen auch zum Austausch über Nachhaltigkeit und Artenvielfalt anregen.

"Jung und Alt sollen die Herstellung natürlicher und gesunder Lebensmittel kennenlernen und wertschätzen."

Auf einer Wiese der Gemeinde entsteht außerdem eine große Streuobstwiese und jedem Kind unter 18 soll den Angaben zufolge ein Obstbaum geschenkt werden. Außerdem gibt es in Bleckhausen ein Naturschutzgebiet, das von der Gemeinschaft gepflegt wird.

Und neben Dorfmärkten mit ausschließlich regionalen Produkten und einer Jugendwerkstatt war und ist Bleckhausen auch zu Weihnachten nachhaltig: Alle aus dem Dorf konnten sich auch in diesem Jahr einen Weihnachtsbaum bei der Gemeinde gegen einen kleinen Preis selbst schlagen, sagt Ortsbürgermeister Göbel. Und so gibt es in Bleckhausen Weihnachtsbäume ohne lange Transportwege oder Pflanzenschutzmittel.