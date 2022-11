Liebestolle Hühner in Neuwied unterwegs

Der Hahn ist tot - und seitdem machen die Hühner, was sie wollen. In Neuwied sind seit Tagen etliche Hennen in einem Wohngebiet unterwegs, wohl auf der Suche nach einem neuen Partner.

Mindestens fünf Hühner irren seit einiger Zeit tagsüber in Neuwied herum, vor allem mittags unternehmen sie Spaziergänge. Allerdings gingen die Tiere immer ordentlich auf dem Bürgersteig, so die Polizei, die schon häufiger von Anwohnern der Straße alarmiert wurde. "Seit der Hahn tot ist, machen die, was sie wollen" Hühnergruppen ab einer bestimmten Größe brauchen einen Hahn. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Countrypixel | FRP Inzwischen konnten die Beamten den Besitzer des Federviehs ausfindig machen. Dieser erklärte sich den Freiheitsdrang seiner Hühner damit, dass der dazugehörige Hahn verstorben ist. "Seitdem machen die, was sie wollen." Abends kehrten die Tiere aber immer von ihrem Streifzug zurück. Der Besitzer kündigte an, bald einen neuen Hahn zu finden, der die Meute dann im Zaum halten solle.