Busfahrer kollabiert an roter Ampel in Trier - Tod in Klinik

Ein Busfahrer ist am Donnerstagnachmittag in Trier kollabiert. Er stand mit seinem Bus an einer Ampel. Der Mann starb später im Krankenhaus.

Der Fahrer stand am Donnerstag mit seinem Bus an einer Ampel an der Kreuzung Riesling-Weinstraße/St. Anna-Straße in Trier-Olewig. An Bord hatte er mehrere Kinder. Nach Angaben der Polizei ist der Busfahrer plötzlich zusammengesackt. Er hatte das Bewusstsein verloren. Passanten eilen dem Mann zur Hilfe Eine Autofahrerin, die vor dem Bus an der Ampel stand, bemerkte das und eilte dem Fahrer zur Hilfe. Gemeinsam mit einem anderen Verkehrsteilnehmer habe sie den Busfahrer aus dem Fahrzeug gezogen und mit der Reanimation begonnen. Rettungskräfte brachten den 62-jährigen Busfahrer schließlich ins Krankenhaus. Dort sei er aus bisher ungeklärter Ursache verstorben. Klinikum Mutterhaus bietet psychologische Hilfe für Kinder an Die Kinder, die sich in dem Bus befanden, sind nach Angaben der Polizei mit einem anderen Fahrzeug weiter transportiert worden. Eltern betroffener Kinder können sich bei Bedarf an das Sekretariat der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Mutterhauses unter 0651/9472854 wenden.