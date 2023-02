101 Jahre alter Mann stirbt bei Hausbrand in Trier

Feuer und Rauch in Bungalow

Bei einem Brand in einem Bungalow in Trier-Mariahof ist am Samstag ein 101 Jahre alter Mann ums Leben gekommen.

Vermutlich sei der Senior an einer Rauchgasvergiftung gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Mann bei ihrem Eintreffen nur noch tot bergen. In dem Bungalow hatte sich starker Rauch gebildet. Die Einsatzkräfte waren am späten Samstagvormittag alarmiert worden, nachdem eine Nachbarin, die den Mann täglich besuchte, den Brand bemerkt hatte. Der Mann lebte allein in dem freistehenden Bungalow. Brandursache noch unklar Die Feuerwehr konnte den Brand nach eigenen Angaben schnell löschen. Die Brandursache ist noch unklar. Möglich sei ein technischer Defekt, durch den sich ein Gegenstand im Haus entzündet habe, so die Feuerwehr. Genauere Angaben könnten aber noch nicht gemacht werden, hieß es. Auch ist noch offen, wann genau das Feuer ausbrach. Die Kripo Trier hat Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren insgesamt 22 Feuerwehrleute sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Die Nachbarin wurde von einer Notfallseelsorgerin betreut.