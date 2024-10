Brand in Mehrfamilienhaus in Idar-Oberstein

In Idar-Oberstein hat es am Abend einen Brand in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Einer der Bewohner wurde nach ersten Angaben der Polizei leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei in Idar-Oberstein war das Feuer kurz vor 19 Uhr am Dienstagabend von einem Anwohner gemeldet worden. In dem Mehrfamilienhaus sind sieben Personen gemeldet. Ob auch alle zum Zeitpunkt des Feuers zuhause waren, konnte die Polizei nicht sagen. Diejenigen, die in dem Haus waren, konnten sich selbst rechtzeitig in Sicherheit bringen. Lediglich ein Bewohner sei leicht verletzt worden. Feuerwehr konnte Brand rasch löschen Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen gelöscht. Sie konnte verhindern, dass benachbarte Häuser ebenfalls in Brand gerieten. Erschwert wurde der Einsatz unter anderen durch die enge Straße. Das Gebäude ist durch das Feuer unbewohnbar. Wie es zu dem Brand kam, ist laut Polizei noch unklar. Auch zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.