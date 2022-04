Die Juli-Flut hat die alte BMX-Halle in Birresborn zerstört. Also haben Eltern in Eigenregie einen neuen Park aufgebaut. Dort wird jetzt die BMX-Elite ausgebildet.

Der neue BMX-Park in Birresborn wird am 30. April offiziell als BMX-Landesstützpunkt eröffnet. SWR Anna-Carina Blessmann Weil Eltern den Park selbst aufgebaut haben, können Kinder und Jugendliche hier wieder regelmäßig trainieren. SWR Anna-Carina Blessmann Auch Tom Clemens, Mitglied des BMX-Nationalteams, trainiert hier nahezu täglich in seinem Heimatort. SWR Anna-Carina Blessmann Langfristig ist geplant, dass in Birresborn auch internationale Wettbewerbe ausgetragen werden. SWR Anna-Carina Blessmann Die BMX-Begeisterung hat halb Birresborn gepackt: Immer mehr Kinder und Jugendliche wollen hier Tricks mit dem Rad üben und werden professionell trainiert. SWR Anna-Carina Blessmann