Traben-Trarbacher Cyberbunker: BGH bestätigt Haftstrafen

Bis ein rechtskräftiges Urteil vorliegt, wird der Bunker weiter von der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz verwaltet und unterhalten. Strom-, Wasser- und Heizkosten: Inzwischen belaufen sich die Kosten laut Generalstaatsanwaltschaft auf rund 200.000 Euro.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft werden die Kosten bei einer rechtskräftigen Verurteilung dem bisherigen Besitzer in Rechnung gestellt und der Bunker würde an das Land Rheinland-Pfalz übergeben. Im Falle eines Freispruchs würde der Bunker an den Hauptangeklagten X. und dessen Stiftung zurückgehen, so die Behörde.

Stadtbürgermeister hofft auf Klarheit

Der Stadtbürgermeister von Traben-Trarbach, Patrice Langer (SPD), hofft, dass das Verfahren bald endet, damit der "Cyberbunker" wieder als Gewerbefläche verkauft werden kann und dort Gewerbesteuereinnahmen generiert werden.

Patrice Langer hat bereits viele Zuschriften mit Ideen bekommen, wie die Nutzung des Bunkers in Zukunft aussehen könnte - darunter auch die Idee, den Bunker als Hotel zu nutzen. Er selbst hat auch eine Idee, die er der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz schon mitgeteilt hat - ohne Erfolg, wie er sagt. "Für mich wäre im Bunker die Ansiedlung der Cybercrime-Abteilung des Landes oder des Bundes das richtige Signal", so Langer im SWR-Interview.