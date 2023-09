Der Mann, der am Montag in Edenkoben ein zehnjähriges Mädchen auf dem Schulweg entführt und sexuell missbraucht haben soll, hat laut Staatsanwaltschaft bereits ein längeres Vorstrafenregister. Viele Eltern sind in Sorge. An der Schule werden Eltern, Kinder und Lehrkräfte psychologisch betreut.