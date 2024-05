Triers Basketballer verpassen Aufstieg in Frankfurt denkbar knapp

Die Gladiators Trier haben am Freitagabend das Playoff-Halbfinalspiel bei den Skyliners Frankfurt ganz knapp verloren.

73 zu 74 hieß es am Ende aus Sicht der Trierer. Nach vier Playoff- Spielen steht es 2 zu 2 unentschieden. Damit entscheidet sich erst im fünften Spiel am Sonntag, ob Trier aufsteigt oder nicht.

Die Euphorie war groß an der Mosel - am Ende hat es knapp nicht gereicht. Nach einer kurzen Auszeit holten die Frankfurter den Abstand nämlich wieder rein: Vier Sekunden vor Spielende landete der Ball bei Aiden Warnholtz, der dann den Dreier versenkte und damit das Spiel für die Frankfurter mit einem Punkt Abstand gewann.

Sieg der Skyliners erzwingt fünftes Spiel

Mit einem Sieg in Spiel vier der Best-of-Five-Halbfinalserie hätten die Gladiators nicht nur den Finaleinzug, sondern auch den Aufstieg in die Bundesliga eintüten können. Doch es kam anders, die Skyliners siegten am Ende – und so wird es am Sonntag in Trier um 17 Uhr ein fünftes Spiel geben.