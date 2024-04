Um eine alte Stangenbohne aus dem Ahrtal zu erhalten, baut ein Verein sie in ihrem Garten in Niederstadtfeld an. Und kommt auf die Idee, die Ernte zurück in ihre Heimat zu bringen.

Im ersten Schritt scheidet Matthias die Tüten für die Bohnen zu. Das Papier kommt von Fehldrucken einer Firma, die es kostenlos zur Verfügung stellt. SWR Anna-Carina Blessmann Christian stempelt eine Verzierung auf die Tüte. SWR Anna-Carina Blessmann Klaus beschriftet die Tüten nach einem Muster. SWR Anna-Carina Blessmann Ein Zählbrett hilft Björn dabei, genau 30 Bohnen in die Tüte zu legen. SWR Anna-Carina Blessmann Martin hat eine der beliebtesten Aufgaben: Zusammen mit Werkstattleiterin Elfriede Schmitz tackert er die Tüten am Ende zusammen. SWR Anna-Carina Blessmann