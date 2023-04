Weniger Teilzeit für Lehrkräfte? RLP ist skeptisch

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium hat zurückhaltend auf Pläne anderer Bundesländer reagiert, Teilzeitmöglichkeiten für Lehrkräfte zu beschränken. RLP will den Lehrermangel anders bekämpfen.

Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg wollen bei der Teilzeit von Lehrerinnen und Lehrern den Rotstift ansetzen. Weil zunehmend Lehrkräfte fehlen, sollen die, die unterrichten, möglichst weniger in Teilzeit arbeiten. Wenn sie weniger als 75 Prozent arbeiten wollen, soll das beispielsweise Lehrerinnen und Lehrern in Baden-Württemberg nur noch in begründeten Fällen genehmigt werden. Dem Land fehlen mehr als 1.000 Lehrkräfte, in NRW sind es noch viel mehr.

Bildungsministerium zweifelt an Teilzeit-Beschränkung

Im rheinland-pfälzischen Bildungsministerium ist man offenbar nicht davon überzeugt, dass das die richtige Strategie gegen den Lehrermangel ist. Es verweist darauf, dass die Überlegungen, Teilzeitmöglichkeiten zu beschränken, auf Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) der Kultusministerkonferenz zurückgehen. Diese zielen darauf ab, den akuten Lehrkräftemangel kurz- und mittelfristig zu bekämpfen. Rheinland-Pfalz sieht sich hier jedoch weniger unter Druck als andere Länder. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hat mehrfach betont, alle Planstellen an den Schulen im Land hätten für das laufende Schuljahr besetzt werden können.

RLP befürchtet mehr Schaden als Nutzen

Das Bildungsministerium erklärte auf SWR-Anfrage: "Bei der Frage nach Teilzeitbeschäftigung ist zu beachten, dass diese Regelung für viele angehende und berufstätige Lehrkräfte einen wichtigen Attraktivitätsfaktor des Lehrberufs darstellt." Die Chance, vergleichsweise flexibel in Teilzeit zu arbeiten und damit Beruf und Familie zu vereinbaren, sei ein nicht zu unterschätzendes Kriterium bei der Berufswahl. Mögliche Veränderungen der Teilzeitregelungen könnten "einen gegenteiligen Effekt hervorrufen als den gewünschten - nämlich, dass über eine Reduzierung von Teilzeitoptionen die Attraktivität des Lehrberufs insgesamt Schaden nimmt".

Rheinland-Pfalz setzt auf Werbung für das Lehramt

Das Potenzial einer Einschränkung der Teilzeitmöglichkeiten hält das Bildungsministerium zudem für begrenzt. "Die weit überwiegende Zahl von Teilzeit-Lehrkräften in Rheinland-Pfalz absolviert immer noch mehr als die Hälfte oder sogar mehr als drei Viertel des regulären Stundendeputats." Die Zahl der Teilzeitlehrkräfte, deren Zahl der Unterrichtsstunden unter 25 Prozent liege, sei dagegen sehr überschaubar. Aktuell arbeiten von etwa 40.000 Lehrkräften in Rheinland-Pfalz ungefähr 16.000 in Teilzeit.

Das Ministerium will deshalb einen anderen Schwerpunkt setzen, um gegen den Lehrkräftemangel vorzugehen: "Aus unserer Sicht bleibt es vordringlich, positiv für das Lehramt zu werben, denn es handelt sich dabei um ein vielseitiges, verantwortungsvolles und erfüllendes Berufsprofil."

Bildungsverbände in RLP schlagen schon länger Alarm

Die Bildungsverbände im Land sehen die Lage kritischer als die Landesregierung. Sie beklagen unter anderem, dass immer mehr Vertretungslehrkräfte an rheinland-pfälzischen Schulen eingesetzt werden, die nicht ausreichend ausgebildet seien. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Verband Bildung und Erziehung (VBE) fordern unter anderem, Grundschullehrer besser zu bezahlen, um den Beruf attraktiver zu machen und dadurch mehr Menschen für den Beruf zu gewinnen.