Bis 2040 werden in Rheinland-Pfalz 172.000 altersgerechte Wohnungen fehlen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie des Pestels-Instituts. In den nächsten Jahren gehen viele der geburtenstarken Jahrgänge in Rente. Ein Interview mit dem Leiter der Studie, Matthias Günther.