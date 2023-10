Die Tafeln in Deutschland sind am Limit, die Probleme überall gleich: In Mainz wie in Kirn gibt es zu wenige Waren und zu wenige Ehrenamtliche. Gleichzeitig steigt die Zahl der Menschen, die sich den Gang zum Supermarkt kaum noch leisten können. Einige von ihnen kommen aus der Ukraine, wo der Krieg vielen die Lebensgrundlage genommen hat.