"Klimaveränderung bedroht auch die Artenvielfalt"

Was auf der Weltnaturkonferenz in Montreal zum Schutz der Arten beschlossen wurde, muss in den einzelnen Ländern umgesetzt werden, sagt Axel Weiß aus der SWR Umweltredaktion. Und: Artenschutz ist nicht denkbar, ohne auch gegen den Klimawandel vorzugehen, beides gehöre zusammen, so Weiß.