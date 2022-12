SWR-Reporter schlittert zur Arbeit

per Mail teilen

SWR-Reporter Marcel Schilling hat am Montagmorgen den Selbstversuch gewagt und trotz der extremen Glätte in Mainz den Weg ins Büro zu Fuß angetreten. Unvorsichtigerweise hatte er dabei seine Schlittschuhe vergessen und so kam es, wie es kommen musste: Er ist im wahrsten Sinne des Wortes auf die Nase gefallen.