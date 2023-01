Spannender Sprint-Wahlkampf in Mainz

Am 12. Februar wird in Mainz ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Sieben Kandidaten und Kandidatinnen gehen an den Start. Olaf Lemcke, Leiter des SWR Studios Mainz, sieht unter den Bewerbern keinen klaren Favoriten. Bei den Mainzerinnen und Mainzern registriert er ein reges Interesse an der OB-Wahl. Die Menschen wollten wissen, wer die Personen sind, die sich um die Nachfolge von Michael Ebling als Mainzer Oberbürgermeister bewerben.