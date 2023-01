Sie haben noch keine Idee, wen Sie wählen sollen? Beim SWR-Podium im Frankfurter Hof können Sie einen persönlichen Eindruck von den Mainzer Oberbürgermeister-Kandidatinnen und Kandidaten bekommen.

Zwei Frauen und fünf Männer bewerben sich um den Chef-Sessel im Mainzer Rathaus. Aber was sind das für Menschen, was treibt sie an, was treibt sie um und was liegt ihnen wirklich am Herzen?

Verkehr, Mieten und Wirtschaft sind Themen

Wie stehen die Bewerberinnen und Bewerber beispielsweise zu den Tempo 30-Zonen in der Stadt, welche Ideen haben sie, wie die Mieten in Mainz wieder bezahlbar werden könnten und wie wollen sie es schaffen, dass Mainz den frisch gewonnen Reichtum auch langfristig behält?

Ohne Anmeldung, kostenloser Eintritt

All diesen Fragen wollen wir nachgehen, wenn sich die Kandidatinnen und Kandidaten am 31. Januar unserem Moderatoren-Team Christiane Spohn und Olaf Lemcke in der Diskussion stellen. Los geht's um 19 Uhr im Frankfurter Hof in Mainz. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Eingeladen sind alle sieben Kandidatinnen und Kandidaten. Zugesagt haben Christian Viering von Bündnis 90/Die Grünen, Manuela Matz von der CDU, Mareike von Jungenfeld von der SPD, der parteilose Kandidat Nino Haase, Marc Engelmann von der FDP und Martin Malcherek von der Partei Die Linke.