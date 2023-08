per Mail teilen

Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck ist aus der SPD ausgetreten. Das teilte die Politikerin über Facebook mit. Es sei eine persönliche Entscheidung, schrieb Steinruck am Dienstag in ihrer Erklärung. Die Landespolitische Korrespondentin des SWR, Dagmar Grimminger, sagt, nach außen hin sei der Austritt überraschend, auch wenn in der Erklärung auf Facebook stehe, dass die Entscheidung "lang und reiflich" überlegt sei.