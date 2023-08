Der August hat begonnen und damit rückt der Start der neuen Bundesliga- Saison näher. Für Mainz 05 geht es am 20. August auswärts beim Champions-League-Teilnehmer Union Berlin los. Darauf bereiteten sich die 05er im Trainingslager in Schladming in der Steiermark vor. Auch rund 250 Fans waren mitgereist. Sie sahen am Dienstag zum Abschluss das Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen.

Deutlicher Sieg für die 05er

Die Rheinhessen gewannen deutlich mit 4:1 (2:1). Das Team von Trainer Bo Svensson zeigte sich dabei in beachtlicher Frühform. Dominik Kohr (8.) und Jae-Sung Lee (22.) sorgten früh für die Vorentscheidung zugunsten der Rheinhessen. Nach der Pause trafen auch Andreas Hanche-Olsen (55.) und Youngster Brajan Gruda (88.). Das einzige Tor der Schweizer gelang Fabian Schubert (39.) zum zwischenzeitlichen 1:2.

Am Mittwoch geht es zurück nach Mainz. Ein weiteres Testspiel steht am Samstag gegen den FC Burnley aus der englischen Premier League auf dem Programm.