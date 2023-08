Bis zu 44 Liter Wasser pro Quadratmeter fielen am Dienstag innerhalb von 24 Stunden in Teilen von Rheinland-Pfalz. In der Nacht zu Mittwoch lassen die Schauer kurzzeitig nach. Doch, so SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert, im Laufe des Vormittags zieht ein weiteres Tief mit neuen Regenfälle auf.