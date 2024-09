Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:35 Uhr 🌍 Blick nach Deutschland und in die Welt Heute treffen sich im rheinland-pfälzischen Ramstein-Miesenbach die Mitglieder der Ukraine-Kontaktgruppe. Die westlichen Partner der Ukraine werden höchstwahrscheinlich das letzte Mal vor der Wahl des neuen US-Präsidenten zusammenkommen. Es soll um Waffenlieferungen und die Perspektive für die Ukraine gehen. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi wird erwartet. Parallel dazu werden ab heute bis Sonntag in einigen Regionen Russlands Wahlen abgehalten, Gouverneure und Parlamente in Städten und Kommunen stehen zur Wahl. Die Abstimmungen gelten nach zweieinhalb Jahren Krieg gegen die Ukraine auch als Stimmungstest für den Kreml. Gewählt wird in Moskau und auch den von Kämpfen erschütterten Gebieten nahe der Ukraine Kursk und Belgorod. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist heute nach Israel und in die Palästinensischen Autonomiegebiete. Geplant sind Gespräche mit dem israelischen Außenminister Israel Katz (Likud-Partei), Verteidigungsminister Joaw Galant (Likud) und dem Ministerpräsidenten der Palästinensischen Autonomiegebiete Mohammed Mustafa. Sie sprechen über das Kampfgeschehen, die humanitäre Lage und die Spannungen an der Grenze zwischen dem Libanon und Israel.

7:17 Uhr Update zum einsturzgefährdeten Haus in Mainz Nach der Nachricht aus Kröv vor einem Monat bereiten solche Neuigkeiten nochmal doppelt Angst: Am Mittwoch wurde bekannt, dass in der Mainzer Neustadt ein Haus einsturzgefährdet ist. Die Folge: Alle Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Haus verlassen. Jetzt teilte die Stadt mit: Das Haus könnte in wenigen Tagen wieder freigegeben werden. Aktuell werde der Keller mit Stützpfeilern gesichert. Der Unterbau des Hauses aus Stahl ist offenbar komplett durchgerostet. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz um 6:25 Uhr.

7:00 Uhr 🚬 Abstimmung: Sollte der Verkauf von Zigaretten eingeschränkt werden? Sich zu jeder Tages- und Nachtzeit mal eben Kippen besorgen - für deutsche Raucherinnen und Raucher kein Problem, denn zum nächsten Zigarettenautomaten, Kiosk oder zur Tanke ist es meist nicht weit. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert (SPD) hat in der Zeitung "Die Welt" gefordert, dass Tabakprodukte nur noch in lizenzierten Spezialgeschäften verkauft werden sollten. Dass Zigaretten an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr gekauft werden können, hält er für falsch. Was denkt ihr: Würden weniger Menschen rauchen, wenn Tabakwaren nur zu bestimmten Tageszeiten und in bestimmten Geschäften gekauft werden könnten? Oder macht man erwachsenen Raucherinnen und Rauchern damit nur unnötig das Leben schwer - schließlich haben sie frei und selbstbestimmt entschieden, zu rauchen? Oder glaubt ihr, es macht für die Zahl der Nikotinsüchtigen letztlich keinen Unterschied, wann und wie Zigaretten verkauft werden? Sollten Tabakwaren nur noch in Spezialgeschäften verkauft werden? Ja. Zigaretten sollten nicht so leicht verfügbar sein. Nein. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Das ist mir egal. Abschicken

6:56 Uhr 🚨 Kurzfristige Sperrung der A6 bei Kaiserslautern-Ost Und da ist schon die erste Streckensperrung: Die A6 bei Kaiserslautern-Ost muss ab heute, 9 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, in Richtung Saarbrücken kurzfristig gesperrt werden. Nach Angaben der Autobahn GmbH wird in diesem Bereich die Asphaltdecke erneuert. Neben der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost ist auch der Park-and-Ride-Parkplatz Kaiserslautern-Ost-Schweinsdell während der Bauarbeiten gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert, so die Autobahn GmbH. Fahrt vorsichtig! Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz um 6:25 Uhr.

6:46 Uhr 🚙 So ist die Lage auf den Straßen Ihr wollt wissen, wie es heute früh auf den Straßen aussieht? Dann werft gerne mal einen Blick in unseren Verkehrsservice, bevor ihr euch heute in eure Autos setzt! Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:32 Uhr 🧑🏽‍🌾 Hopfen statt Wein Hopfen anbauen und ernten im Weinland Rheinland-Pfalz. Dass das eine gute Idee ist, hat sich scheinbar Andreas Dick aus Holsthum (Eifelkreis Bitburg-Prüm) gedacht. Er ist der einzige Hopfenanbauer im Land. Wie die Ernte aussieht, könnt ihr euch in diesem Reel anschauen:

6:10 Uhr 🌤 Das Wetter in Rheinland-Pfalz Ich hab's vorhin ja schon gesagt: Es wird allmählich Herbst. Zeit, die Sonnenbrillen durch Regenjacken auszutauschen. Es wird heute nämlich deutlich kühler als noch gestern - also von wegen "Guten Morgen Sonnenschein". Eher: Guten Morgen dicke Wolken! Morgen gibt's aber noch einmal Sonnenschein, sagt Wetterexperte Donald Bäcker, aber ab nächster Woche ist dann wohl so richtiges Herbstwetter angesagt. Tschüss, Sommer! Video herunterladen (26,2 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz - Bei Bauarbeiten an der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz wurde eine Fliegerbombe gefunden, die eigentlich am Dienstag entschärft werden sollte. Nur das hat leider nicht geklappt und die Entschärfung wurde abgebrochen. Die Bombe wurde abtransportiert und soll heute Nachmittag auf der Schmidtenhöhe in Koblenz kontrolliert gesprengt werden. - Wurstmarkt-Fans aufgepasst - es ist wieder soweit! Heute startet der 608. Wurstmarkt in Bad Dürkheim. Es werden insgesamt mehr als 600.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Der Wurstmarkt gilt als größtes Weinfest der Welt. Stadtverwaltung Bad Dürkheim / Lena Geib - Besuch an der Uniklinik in Mainz: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kommt heute in die Landeshauptstadt. Bei einem Rundgang informiert er sich unter anderem über die Zusammenarbeit der Universitätsmedizin mit Kliniken im ländlichen Raum.