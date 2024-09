Hoteleinsturz von Kröv: Die Wunden heilen nur langsam

per Mail teilen

Vier Wochen nach dem Hoteleinsturz von Kröv ist das Bedürfnis der Menschen groß, endlich zu erfahren, warum eine Etage zusammenbrach. Die Ermittlungen sind aber sehr aufwendig.

In der Ortsmitte von Kröv schirmen Bauzäune mit Sichtschutz die Einsturzstelle ab. Von dem Kröver Traditionshotel "Jungle Dick” ist außer dem Keller nicht mehr viel übrig. Den Aufbau, in dem die Zimmer untergebracht waren, haben Bagger in den vergangenen Wochen dem Erdboden gleich gemacht.

Das einst so beliebte Hotel, in dem sich die Menschen der Gemeinde früher trafen, um Feste zu feiern, ist jetzt ein Tatort. Schilder, die an den Bauzäunen angebracht sind, weisen unmissverständlich daraufhin. Zugang haben nur die Ermittler.

Kröver beschäftigt Unglück weiter

Wenn der Erste Beigeordnete der Gemeinde, Martin Rolf, einen Dorfrundgang macht, zieht es ihn immer wieder zur Einsturzstelle. Das Unglück bei dem zwei Menschen ihr Leben verloren, ist für ihn auch vier Wochen später kaum auszublenden. Mit seinen Gefühlen ist der Erste Beigeordnete nicht alleine - überall in der Gemeinde beschäftige das Unglück noch die Menschen.

Der Erste Beigeordnete der Gemeinde Kröv, Martin Rolf spürt, dass im ganzen Ort die Menschen das Unglück noch beschäftigt. SWR

Die Kröver Bürger wollen natürlich wissen, warum das Ganze passiert ist.

Martin Rolf hat in den letzten Wochen viel mit seinem Mitbürgern gesprochen: "Egal bei welcher Veranstaltung, das Hotel ist immer wieder Mittelpunkt der Gespräche." Es werde viel spekuliert. Das Bedürfnis der Kröver Bürger sei riesengroß endlich zu erfahren, warum das Unglück passiert ist, berichtet Rolf.

Ermittlungen dauern an

Warum es zu dem Einsturz kam, das will auch die Staatsanwaltschaft in Trier herausfinden. Ein Gutachter hat seit vier Wochen den Auftrag vor Ort die Ursache des Einsturzes zu klären.

Das Hotel in Kröv nach dem Einsturz: Ein komplettes Stockwerk des Gebäudes war eingebrochen. 14 Menschen waren in dem Hotel. Zwei überlebten das Unglück nicht. SWR Foto Hosser

Martin Rolf hat schon öfter die aufwendige Arbeit des Gutachters an der Unglücksstelle beobachten können. Die Abrissfirma und der Ingenieur würden die Einsturzstelle regelrecht sezieren. Beton-Deckenplatten würden extra klein geschnitten und mit dem Kran weg gehoben, schildert der Erste Beigeordnete.

Beim Hoteleinsturz in Kröv waren mehr als 200 Einsatzkräfte vor Ort. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

"Dann wird darunter alles aufgenommen, wie sind welche Wände in welche Richtung gekippt oder zusammen gefallen, damit rekonstruiert werden kann, was das Ganze zum Einsturz gebracht hat."

Gutachter wird noch länger beschäftigt sein

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Trier werden sich die Ermittlungen noch länger hinziehen. Der Sachverständige vor Ort werde nach vorläufigen Schätzungen noch bis Ende September im Einsatz sein.

"Die endgültige Erstattung des Gutachtens wird aufgrund der Komplexität des Schadensereignisses voraussichtlich noch sehr viel länger in Anspruch nehmen", teilt der leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen mit.

In Kröv heilen die Wunden nur langsam

Nach Einschätzung von Martin Rolf wird es noch lange dauern bis die Kröver den Einsturz des Traditionshotels "Jungle Dick" verarbeitet haben. Die Wunden heilten nur langsam, sagt Rolf. "Spätestens wenn wir Karneval feiern, wird das noch mal hochkommen. Wir singen dann zum Abschluss der Kappensitzung traditionell das Lied 'Mei goldich Kröv' und wir besingen da auch in der zweiten Strophe das Hotel "Jungle Dick'."

Das wird uns auf keinen Fall loslassen, dass wird immer präsent sein.

Das werde dann bestimmt ein emotionaler Moment. "Ich könnte mir vorstellen, dass an diesem Teil während der Sitzung geheult wird. Das wird uns auf keinen Fall loslassen. Das wird immer präsent sein", erwartet Martin Rolf.