So reagieren Menschen im Ahrtal auf die Einstellung der Ermittlungen

Keine Anklage im Zusammenhang mit der Ahrflut gegen den früheren Landrat Jürgen Pföhler (CDU) - das hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag bekannt gegeben. Die Nachricht hat bei vielen Menschen im Ahrtal Wut und Unverständnis ausgelöst. Wie die Aufarbeitung nun weiter gehen kann, darum geht es am Montag in einer SWR-Aktuell- Diskussionsrunde in Dernau. Vorab haben SWR-Reporter mit Menschen im Ahrtal gesprochen.