In Karlshausen in der Südeifel ist der größte Solarpark in Rheinland-Pfalz eröffnet worden. Die Solaranlage hat insgesamt eine Fläche von 300 Fußballfeldern, aufgeteilt in elf Teilflächen. Aktuell sind acht Teilflächen bereits am Netz. Die Anlage wird voraussichtlich 2025 komplett fertig sein. Dann können theoretisch 60.000 Haushalte versorgt werden.