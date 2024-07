Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:22 Uhr It's raining, oh baby, it's raining... Hier in Mainz hat es in den letzten Minuten so heftig geregnet, dass die Pfützen auf der Straße fast schon kleine Schwimmbäder sind. Wenn man im trockenen Arbeitszimmer sitzt und den "RLP-Newsticker am Morgen" schreibt, ist das ja vielleicht ganz angenehm. Wenn ich jetzt aber draußen unterwegs wäre, würde ich mir das hier wünschen: (Also beides, den Ohrwurm und den Regenschirm)

7:12 Uhr Weiter Kritik an Bahn wegen liegen gebliebener S-Bahn Strom weg, Licht aus, alles bleibt stehen. Der Fall einer liegen gebliebenen S-Bahn kurz vor dem Mainzer Hauptbahnhof vor zwei Wochen sorgt noch immer für Diskussionen. Denn die Menschen in der Bahn waren über Stunden dort eingesperrt, bei hohen Temperaturen. Im Zentrum der Kritik: Das Notfallmanagement der Deutschen Bahn. Meine Kollegen von "Zur Sache Rheinland-Pfalz" haben sich den Fall noch einmal vorgenommen: Video herunterladen (183,6 MB | MP4)

6:26 Uhr Was ist los in Deutschland und der Welt? Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) kommt nach dem russischen Raketenangriff auf eine Kinderklinik in Kiew heute in Wien zu einer Sondersitzung zusammen. Das Krankenhaus bietet unter anderem Strahlentherapie für krebskranke Kinder an. Die Einrichtung wird von der Internationalen Atomenergiebehörde finanziell unterstützt. Mit Spannung schaut Amerika mit Sicherheit auch heute wieder auf US-Präsident Joe Biden. Wie fit ist Biden? Die Antwort darauf könnte der US-Präsident heute selbst geben bei seiner Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Michigan. Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida ist heute auf Staatsbesuch in Deutschland. Auf dem Programm stehen Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Es ist der erste bilaterale Besuch eines japanischen Regierungschefs in Deutschland seit sieben Jahren.

6:15 Uhr Die Lage auf den Straßen im Land zum Ferienstart Es ist Freitag, es gibt Schulferien - keine gute Kombination, um staufrei durchzukommen. Ob und wo es schon stockt, könnt ihr in unserer Verkehrsübersicht nachschauen. Ansonsten kann ich euch nur viel Geduld wünschen. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:03 Uhr Das wird heute wichtig im Land Das Mainzer Arbeitsgericht will heute im Streit zwischen dem Fußballprofi Anwar El Ghazi und dem FSV Mainz 05 ein Urteil fällen. El Ghazi war wegen wiederholt pro-palästinensischer Instagram-Beiträge vom Bundesligisten fristlos gekündigt worden. Im Januar war bereits ein Gütetermin vor dem Arbeitsgericht gescheitert. Auch eine außergerichtliche Einigung konnte nicht erzielt werden. Hoch die Hände, endlich Sommerferien: Für rund 430.000 rheinland-pfälzische Schülerinnen und Schüler beginnen heute sechs Wochen Sommerferien. Das neue Schuljahr startet am 26. August. In Worms starten auf der Bühne vor dem Dom am Abend die diesjährigen Nibelungen-Festspiele. Premiere feiert dabei das Stück "Der Diplomat" von Feridun Zaimoğlu. Im Mittelpunkt der Inszenierung steht die Sagengestalt des Dietrich von Bern - der vergeblich versucht, das blutige Geschehen noch zu verhindern.

6:02 Uhr So wird das Wetter heute und am Wochenende! Die Aussichten vom Wetterexperten Sven Plöger für den heutigen Freitag waren gestern Abend nicht so schön: Bei Temperaturen bis zu 28 Grad ziehen Schauer und Gewitter über Rheinland-Pfalz. Nicht ganz passend zum Sommerferienstart, aber trotzdem heißt es ab heute: Hauptsache schulfrei! Video herunterladen (29,7 MB | MP4)