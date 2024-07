Protest gegen Abschiebung von zwei Nigerianern aus Rheinhessen

Freunde und Bekannte von zwei jungen Männern aus Nigeria, die seit mehreren Jahren im rheinhessischen Armsheim wohnen, wehren sich gegen deren geplante Abschiebung. Die beiden Brüder sollten in den nächsten Monaten ihre Ausbildung beginnen.

Wisdom Umanah hat schon eine Zusage vom Universitätsklinikum Frankfurt: Dort wollte der 20-Jährige ab dem kommenden Oktober eine Ausbildung zum Krankenpfleger beginnen. Gerade ist er mit der Schule fertig geworden und hat seinen Realschulabschluss geschafft. Sein ein Jahr älterer Bruder Divine hat sogar das Fachabitur in der Tasche. Er wollte eigentlich schon in den kommenden Wochen eine Ausbildungsstelle zum Technischen Zeichner antreten. Doch daraus wird wohl vorerst nichts.

Abschiebung soll am Freitag stattfinden

Denn Wisdom und Divine Umanah sollen schon am kommenden Freitag nach Nigeria abgeschoben werden. "Ich falle vom Glauben ab, wenn das wirklich passiert!“, sagt Jochen Hiber und ringt um Fassung. Er war zuletzt der Klassenlehrer von Wisdom und kennt ihn schon seit mehreren Jahren. Wisdom sei ein netter Typ, immer in der Schule gewesen und spreche gut Deutsch. Er habe sich sehr für seinen Schüler gefreut, als er die Ausbildungsstelle am Uniklinikum Frankfurt bekommen habe.

Wisdom wäre bald Krankenpfleger-Azubi – und die werden doch dringend gebraucht!

"Die Jungs sind noch so jung, lasst sie doch ihre Ausbildung in Deutschland fertig machen“, wünscht sich Frankie Obaseki. In dessen Haus im rheinhessischen Armsheim (Kreis Alzey-Worms) haben die Brüder in den letzten Jahren mit gewohnt. Die beiden hätten sich in Deutschland nichts zu Schulden kommen lassen, fügt Obaseki hinzu. Er stammt selbst aus Nigeria und lebt zusammen mit seiner Frau schon länger in Armsheim.

Freunde wenden sich an Land Rheinland-Pfalz

Obaseki, Hiber und weitere Freunde und Bekannte der beiden Brüder versuchen nun, ihre Abschiebung noch irgendwie zu verhindern. Sie hätten zum Beispiel schon Anträge beim Petitionsausschuss des Landes Rheinland-Pfalz gestellt, berichtet Jochen Hiber, um ihnen ein weiteres Aufenthaltsrecht zu gewähren. Auch das Uniklinikum Frankfurt als künftiger Arbeitgeber von Wisdom habe sich an diesen Ausschuss gewandt.

In Handschellen in Abschiebehaft nach Ingelheim gebracht

Wisdom und Divine Umanah befinden sich derweil in Abschiebehaft in Ingelheim, in einer sogenannten Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige (GfA). Dort seien sie relativ plötzlich gelandet, erzählt der 21-jährige Divine. Sie seien sogar in Handschellen abgeführt worden, damit habe er überhaupt nicht gerechnet. Zusammen mit seinem Bruder Wisdom sei er vor etwa zwei Wochen bei der Kreisverwaltung Alzey-Worms gewesen. Dort hätten sie eigentlich nur Dokumente für ihre anstehenden Ausbildungen abholen wollen. Statt ihre Dokumente zu bekommen, wurden die beiden vorläufig festgenommen und noch am selben Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Bingen vorgeführt.

Angebliche Fluchtgefahr der beiden Nigerianer

Dieser habe verfügt, die beiden bis zur Abschiebung in Ausreisegewahrsam zu nehmen, da Fluchtgefahr bestehe, so die Kreisverwaltung Alzey-Worms. Wisdom und Divine Umanah seien schon seit 2022 illegal in Deutschland. Das sei ihnen nicht bewusst gewesen, sagt Divine selbst dazu. Aber warum wussten die Brüder nach eigenen Angaben nichts davon? Wisdom und Divine Umanah waren im Herbst 2018 zusammen mit ihrer Mutter aus Nigeria nach Deutschland gekommen. Als die Aufenthaltserlaubnis der beiden Brüder und ihrer Mutter im Jahr 2022 abgelaufen sei, hätten sie eine Anwältin engagiert, erzählt Frankie Obaseki.

Mutter der beiden hat Deutschland verlassen

Während die Mutter Deutschland wieder verließ, sollte diese Anwältin zumindest für die beiden jungen Männer eine weitere Duldung erreichen. Das ging am Ende aber offenbar schief. Es habe erst Kommunikationsschwierigkeiten mit der Anwältin gegeben, sie seien dann zu einem anderen Anwalt gewechselt, berichtet Obaseki. Der habe sich kümmern wollen. Doch es seien wohl Briefe der Behörden verloren gegangen, weil die noch an die ehemalige Anwältin geschickt worden seien und die Post nicht an den neuen Anwalt weitergeleitet worden sei. Die Ausländerbehörde des Kreises habe keinen richtigen Kontakt zu ihrem neuen Anwalt gehabt.

So richtig rekonstruieren lässt sich die Fehlerkette heute nicht mehr. Vermutlich hätten noch weitere Anträge gestellt und Dokumente eingereicht werden müssen, mutmaßt der aktuelle und wiederum neu engagierte Anwalt der beiden nigerianischen Brüder, Helmut Linck.

Eil-Beschwerde gegen Abschiebehaft der Nigerianer

Der Anwalt hat nun im Eilverfahren Beschwerde gegen die Abschiebehaft der Umanahs eingelegt. Über diese Beschwerde müsse nun das Landgericht Mainz entscheiden, so Linck. Hat sie keinen Erfolg, müssen Wisdom und Divine Umanah am kommenden Freitag in ein Flugzeug nach Lagos steigen. Eine Stadt, in der sie noch nie gewesen seien und wo sie auch keine Verwandten hätten, beklagt Divine. Ihre Mutter lebe mittlerweile nicht mehr in Nigeria und sie hätten nur entfernte Verwandte in einem anderen Teil des Landes.