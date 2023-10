Migrationsforscher: Gesetz zu Abschiebungen wird "wenig bewirken"

per Mail teilen

Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf für schnellere Abschiebungen auf den Weg gebracht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach von einem guten Plan. Migrationsforscher Stefan Luft von der Universität Bremen sieht das anders. Der Gesetzentwurf werde schon in seiner gegenwärtigen Form wenig bewirken, so Luft. Es würden nicht spürbar mehr Menschen ohne Bleiberecht in Deutschland abgeschoben.