SWR-Wetterexperte warnt vor Starkregen

Seit Tagen warnen die Wetterexperten vor Starkregen und heftigen Gewittern. Bislang war es noch schwierig abzuschätzen, wo es wie heftig ausfallen kann. Aber, so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke, die "Wettermodelle wissen inzwischen ziemlich genau, was in den nächsten 24 Stunden passiert."

In der Nacht kommt laut Schwanke das Tief in Baden-Württemberg an. Etwa um 1 Uhr nachts erreicht der stärkste Regen dann den Süden von Rheinland-Pfalz, also vor allem die Vorder- und Südpfalz. In den folgenden 6 bis 9 Stunden zieht der Regen dann weiter über den Hunsrück in Richtung Eifel.

Zu erwarten sind Regenmengen von 60 bis 90, möglicherweise auch 100 Liter pro Quadratmeter in der Stunde. "Das kann auf jeden Fall zu Überschwemmungen führen, zu vollgelaufenen Kellern, überfluteten Straßen und Unterführungen", sagte Schwanke im Gespräch mit SWR Aktuell.