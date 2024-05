per Mail teilen

Auch in Odenbach am Glan im Kreis Kusel sind laut Hochwasservorhersagezentrale größere Überschwemmungen möglich. Die Feuerwehr hat vorsorglich 500 Sandsäcke befüllt und auch Boote liegen bereit. Landwirte haben ihre Zugmaschinen vorbereitet, mit denen sie Sandsäcke ausfahren oder notfalls auch Bürgerinnen und Bürger retten können. Besonders der alte Ortskern ist hochwassergefährdet, weil hier der Odenbach in den Glan fließt. Noch deutet allerdings nichts darauf hin, dass es hier ab Mitternacht wohl sehr nass werden könnte. SWR-Reporter Sebastian Grom berichtet aus Odenbach: