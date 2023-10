In RLP drohen Schließungen von ärztlichen Bereitschaftspraxen

Darüber hat das Bundessozialgericht Kassel geurteilt:

Ein Zahnarzt, der nach Verkauf seiner Praxis meist an den Wochenenden für die Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) Baden-Württemberg im Rahmen des Notdienstes tätig war, hatte geklagt. Für die Übernahme von Schichten zu einem Stundenlohn von 34 bis 50 Euro erhob er Anspruch auf Sozialversicherung. Das Landessozialgericht wies die Feststellungsklage ab, mit der Begründung, der Kläger sei in dieser Funktion selbstständig tätig. Nun urteilt die nächsthöhere Instanz dagegen und gibt der Klage des Zahnarztes statt: Ein sogenannter Pool-Arzt im vertragsärztlichen Notdienst sei nicht automatisch selbstständig, es komme dabei auf die konkreten Umstände an. Im Falle des Klägers, der stundenweise bezahlt wurde und sich in bestehende Strukturen und Abläufe der KZV habe einfügen müssen, sei klar: Hier lag keine Selbstständigkeit vor, der Zahnarzt unterlag bei seiner Notdiensttätigkeit also der Versicherungspflicht.