Der Siebenschläfertag am 27. Juni bestimmt angeblich, wie das Wetter in den nächsten sieben Wochen wird. Was ist dran an den Bauernregeln? Und woher hat der Tag seinen Namen wirklich?

Bauernregeln, die sich ums Wetter drehen, gibt es unzählige. Kein Wunder, sind doch die Landwirte wie kaum andere auf das Wetter angewiesen und haben - schon lange vor wissenschaftlichen Aufzeichnungen - ihre Beobachtungen und Erfahrungen weitergegeben.

Zum so genannten Siebenschläfertag am 27. Juni gibt es besonders viele Regeln. Wie das Wetter an diesem Tag wird, soll ein Fingerzeig für den restlichen Sommer sein.

Fünf Bauernregeln zum Siebenschläfertag

"Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag" ist eine davon. Oder auch: "Wie das Wetter sich am Siebenschläfer verhält, ist es sieben Wochen lang bestellt." Eher neutral auch noch diese hier: "Wie's Wetter am Siebenschläfertag, so der Juli werden mag." Weniger nett wären dann diese Aussichten: "Ist der Siebenschläfer nass, regnet's ohne Unterlass." Es geht auch genau anders herum: "Scheint am Siebenschläfer die Sonne, gibt es sieben Wochen Wonne."

Fünf Fakten zum Siebenschläfertag

Woher kommt eigentlich der Name "Siebenschläfertag"? Viele glauben, der Tag wäre tatsächlich nach dem kleinen, mausähnlichen Nagetier benannt. Aber das ist ein Irrtum - die Siebenschläfer heißen schlicht so, weil sie ziemlich faul gut sieben Monate Winterschlaf halten.

Was sind eigentlich Siebenschläfer? Der Siebenschläfer (Glis glis) ist ein nachtaktives Nagetier aus der Familie der Bilche (Gliridae). Äußerlich erinnert er an Eichhörnchen und Grauhörnchen, doch ist er deutlich kleiner, hat große, schwarze Augen, rundliche Ohren und einen weniger buschigen Schwanz. 2004 war der kleine Nager Deutschlands Tier des Jahres. Der Siebenschläfer ist gut ausrüstet für das Leben in Bäumen - er hat an seinen Pfoten Sohlenballen, die wie Saugnäpfe funktionieren und es ihm ermöglichen, an senkrechten Flächen zu klettern. Der Nager wird bis zu neun Jahre alt und ist maximal 200 Gramm "schwer". Seinen Namen erhielt er sehr wahrscheinlich wegen seines sieben Monate langen Winterschlafs. Allerdings dauert diese Ruhephase oft von Anfang September bis Anfang Mai des nächsten Jahres und damit sogar noch länger als sieben Monate. Auf Englisch heißt das Tier übrigens "edible dormouse" - also "essbare Schlafmaus". Das liegt daran, dass die possierlichen Nager im Römischen Reich auf dem Speiseplan standen.



Der Siebenschläfertag hat seinen Namen vielmehr von einer alten Legende. Sieben Brüder sollen während der Christenverfolgung in einer Höhle eingemauert worden und fast 200 Jahre später wieder aufgewacht sein. Die Bauernregeln zum Siebenschläfertag spielen auf den langen, stabilen Schlaf der Brüder an. Im Englischen wurde der Tag - unmissverständlich - mit "Seven Sleepers' Day" übersetzt.

Die Legende der Sieben Schläfer Der Name Siebenschläfer hat einen biblisch-historischen Hintergrund. Der Legende nach flohen im Jahr 251 sieben Brüder während der Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Decius in eine Berghöhle bei Ephesos in der heutigen Türkei. Dort wurden sie lebendig eingemauert. Der Sage nach wachten sie ungefähr 200 Jahre später - an einem 27. Juni - wieder auf, als die Höhle zufällig geöffnet wurde. Inzwischen war das Christentum die römische Staatsreligion und die Geschichte der sieben Schlafenden legte Zeugnis für die Auferstehung der Toten ab. Sagen und Legenden mit einem vergleichbaren Motiv sind weit verbreitet. Die Legende der Schlafenden in einer Höhle findet sich auch in islamischen Texten.

Streng genommen ist das Datum 27. Juni für den Siebenschläfertag falsch. Die Bauernregel war bereits vor der gregorianischen Kalenderreform im Jahr 1582 entstanden. Beim "Umstieg" auf den julianischen Kalender wurden zehn Tage gestrichen. Dadurch fällt der heutige Siebenschläfertag eigentlich auf den 7. Juli.

Lostage, Singularitäten und der Jetstream

Und damit wären wir an dem Punkt, wo Sagen und Mythen auf wissenschaftliche Wetterbeobachtung treffen. Fragt man den Deutschen Wetterdienst (DWD) am 27. Juni nach einer belastbaren Vorhersage für den ganzen Sommer, kommt eher ein müdes Lächeln. Nimmt man die Bauernregeln wörtlich, haben sie laut DWD "meteorologisch überhaupt keine Aussagekraft". An einzelnen Tagen sei nicht das Wetter der nächsten sieben Wochen festzumachen.

Einen wahren Kern haben die Bauernregeln dennoch. Sie basieren, so nachzulesen auf der Internetseite des DWD, teilweise auf jahrhundertelangen Wetterbeobachtungen.

Das Lexikon des DWD führt den Siebenschläfertag als einen der so genannten Lostage auf - Tage, "die nach dem Volksglauben einen Hinweis für die weitere Wetterentwicklung geben, und für die Verrichtung bestimmter landwirtschaftlicher Arbeiten bedeutsam sein sollen."

Lostage und Singularitäten - Was sagt der Deutsche Wetterdienst?

Insbesondere der Zeitraum nach dem Siebenschläfertag gilt als meteorologische "Singularität", das sind eigenartige und sich regelmäßig wiederholende Wetterlagen im Jahresablauf. Und diese Singularitäten haben, so ein DWD-Sprecher, durchaus ihre Berechtigung. Statistische Analysen haben demnach ergeben, dass die Siebenschläfer-Regel zwar nicht für den 27. Juni selbst, jedoch für die erste Juliwoche durchaus zutreffen kann.

Daher nehmen die Meteorologen häufig den Zeitraum der ersten Julitage, um das voraussichtliche Sommerwetter etwas genauer zu prognostizieren. Die vereinfachte meteorologische Erklärung dafür: Aufgrund des Jetstreams stabilisiert sich in diesem Zeitraum erfahrungsgemäß die Wetterlage über Europa. Dann entscheidet sich, ob unser Sommerwetter vorwiegend durch warme südliche oder kalte nördliche Luftströmungen beeinflusst wird.

Welche Rolle spielt der Jetstream fürs Wetter?

Wie wird denn nun das Wetter?

Und nach diesem historischen und meteorologischen Exkurs - wie wird denn nun das Wetter? Kurze Antwort: Wir wissen es nicht - jedenfalls nicht für die nächsten sieben Wochen. Am (falschen) Siebenschläfertag 27. Juni wird es noch sonnig und nicht mehr so heiß wie in den letzten Tagen. Der Rest der Woche soll eher durchwachsen werden, mit Sonne, Wolken und einigen Gewittern - und nur mäßig warm. Ob das nun ein Fingerzeig für den ganzen Sommer ist - im August werden wir es wissen.