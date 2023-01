Betriebsrat der Paracelsus-Klink in Bad Ems zeigt sich überrascht wegen Schließung

Immer mehr Kliniken in Rheinland-Pfalz stehen vor dem Aus. Am Dienstag hatte die Paracelsus-Klink in Bad Ems die Schließung bekannt gegeben. Dies hat offenbar auch den Betriebsrat überrascht. Er sei im Vorfeld nicht darüber informiert worden, heißt es am Donnerstag. Noch im Dezember sei darüber gesprochen worden, die Klinik umzustrukturieren.