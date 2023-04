Cobots - kleine Roboter in Industrie und Ausbildung

Roboter in der Industrie - dieses Bild kennt man schon länger. Auch an Berufsschulen gibt es "Robotik" inzwischen als Unterrichts-Fach. Die Carl Benz Schule in Koblenz ist eine der wenigen Schulen in Deutschland, an denen mit sogenannten Cobots unterrichtet wird. Die kleinen Roboter machen nicht nur trockene Theorie anschaulicher, sondern werden auch direkt in der Ausbildung genutzt.