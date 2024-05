In Odenbach am Glan sei noch kein Regen in Sicht, sagt SWR-Reporter Sebastian Grom. Dennoch seien die Anwohner gewarnt. Die Sandsäcke stünden bereit und auch kleine Boote stünden zur Verfügung. Da die Menschen aber an Hochwasser gewöhnt seien, "ist es so, dass alle sehr gelassen sind."