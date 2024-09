Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz 6:18 Uhr Verkehrsservice: So sieht es auf den Straßen aus Unser Verkehrsservice verrät euch, wo ihr mehr Zeit einplanen müsst, wenn ihr unterwegs seid. Werft gerne einen Blick drauf: Aktuelle Verkehrsmeldungen Updates zur Verkehrslage liefern die SWR Verkehrsredaktion und die ADAC Verkehrsinfo. 6:06 Uhr Wechselhaft und kühler - Das Wetter in Rheinland-Pfalz Irgendwie ist schon Herbst in Rheinland-Pfalz - jedenfalls fühlt es sich so an. Heute soll es wechselhaft werden, bei Höchstwerten von 12 bis 17 Grad, hat SWR-Wetterexperte Sven Plöger gestern vorausgesagt. Und wechselhaft soll es auch bleiben - und noch ein bisschen kühler. Video herunterladen (24,8 MB | MP4) 6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Mitarbeiter einer Eifeler Pharma-Firma müssen sich heute wegen Schmuggels vor dem Trierer Landgericht verantworten. Sie sollen in der EU nicht zugelassene Krebsmedikamente geschmuggelt, in Deutschland verkauft und so Millionen Euro verdient haben. Betreiber einer Mainzer Pizzeria stehen heute wegen Verstößen gegen Hygienevorschriften vor dem Mainzer Amtsgericht. Die Lebensmittelüberwachung hatte wegen erheblicher Mängel eine Geldstrafe verhängt. Da die Betreiber die nicht zahlen wollten, kommt es jetzt zum Prozess. In Kaiserslautern erinnern heute Feuerwehrleute beim "9/11 Stair Climb" im Fritz-Walter-Stadion an ihre am 11. September 2001 beim Anschlag auf die Zwillingstürme des New Yorker World Trade Centers verstorbenen Kollegen. Die Feuerwehrleute wollen 2.071 Stufen nach oben laufen. So viele Stufen hatten auch die Zwillingstürme. 6:00 Uhr Guten Morgen Rheinland-Pfalz Willkommen am Mittwoch! Ich bin Florian Wagner und tickere heute für euch. Alles, was wichtig ist, für Rheinland-Pfalz in Sachen Nachrichten, bekommt ihr hier. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr mir gerne eine Mail schicken unter rlp-newsticker@swr.de.